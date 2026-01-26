magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χάρι και Μέγκαν: Μαζί στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» στο Φεστιβάλ Σάντανς
Fizz 26 Ιανουαρίου 2026, 14:20

Χάρι και Μέγκαν: Μαζί στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» στο Φεστιβάλ Σάντανς

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ παρουσιάζουν το νέο τους επαγγελματικό project.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με την Μέγκαν  παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας «Cookie Queens» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόουζ Βάγκνερ στη Σολτ Λέικ Σίτι.

Στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Cookie Queens», σε σκηνοθεσία της Αλίσα Νάμιας παρούσα ήταν και η Έιμι Ρέντφορντ, κόρη του αείμνηστου ειδώλου του Χόλιγουντ και ιδρυτή του Φεστιβάλ Σάντανς, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Χάρι και Μέγκαν: Στο ρόλο των παραγωγών

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ είναι στην ομάδα εκτελεστικών παραγωγών του ντοκιμαντέρ.

Η ταινία, διάρκειας 91 λεπτών, διαδραματίζεται ακολουθεί τέσσερα «επίμονα κορίτσια» προσκόπους, την Άρα, την Όλιβ, τη Νίκι και την Σάνον Ελίζαμπεθ, καθώς μάχονται για να γίνουν η «βασίλισσα των Cookie» με τις καλύτερες πωλήσεις.

Η υπεύθυνη προγράμματος του Φεστιβάλ Σάντανς, Στέφανι Όουενς, τη χαρακτήρισε «φωτεινή ταινία» που αναδεικνύει τη «γοητεία και τις ευφυείς επιχειρηματικές τακτικές» των κοριτσιών — σκεφτείτε μελλοντικές δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διευθύνουσες συμβούλους και όχι μόνο», σύμφωνα με το THR.

YouTube thumbnail

Πρίγκιπας Χάρι: Στα δικαστήρια με την Daily Mail

Η εμφάνιση του ζεύγους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου έγινε λίγες μέρες αφότου ο πρίγκιπας Χάρι κάθισε στο εδώλιο του μάρτυρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για να καταθέσει στη δίκη εναντίον του εταιρείας της Daily Mail, Associated Newspapers Limited.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, τόνισε πόσο δύσκολο ήταν για το ζευγάρι να αντιμετωπίσει την παρενόχληση από τον Τύπο, αποκαλύπτοντας ότι «το ANL έχει κάνει τη ζωή της συζύγου του μια απόλυτη δυστυχία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

inWellness
inTown
Stream magazin
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Ό,τι γυαλίζει 24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
ΠΑΣΟΚ 26.01.26

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο