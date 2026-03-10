Δημογραφικό: Στον ευρωπαϊκό διάλογο ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και εθνικών συζητήσεων για το δημογραφικό ζήτημα βρέθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τον δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, να συμμετέχει σε εξειδικευμένο διαδικτυακό εργαστήριο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με θέμα τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη περιφερειακών δημογραφικών σχεδίων δράσης».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο έργο «Στήριξη της Ελλάδας για τη δημιουργία Δημογραφικού Παρατηρητηρίου μέσω τεκμηριωμένων εργαλείων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει να ενισχύσει τη χώρα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εκπρόσωποι και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας ενημερώθηκαν για το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών και συμμετείχαν στον διάλογο για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών που θα στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στις δημογραφικές προκλήσεις.

Η επιστημονική τεκμηρίωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, αποκτά και ο ρόλος της επιστημονικής τεκμηρίωσης που προέρχεται από την Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Αποστολόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε τη σημασία των δεδομένων και των μελετών για τον σχεδιασμό πολιτικών.

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εκπονήσει μια εκτενή μελέτη για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα, τα στοιχεία της οποίας αξιοποιούνται ήδη ως εργαλείο τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικών.

Όπως επισημαίνεται, η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν αποτελεί μόνο κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά και κρίσιμο πεδίο δράσης για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και αναπτυξιακών αλλαγών.