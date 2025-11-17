Στον Νικήτα Κακλαμάνη το «Βραβείο Περικλέους» από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου–Χολαργού πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, μια ξεχωριστή εκδήλωση στο πλαίσιο του θεσμού του Δήμου «Ημέρες Περικλέους».

Φέτος, το «Βραβείο Περικλέους» απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Δήμαρχος Παπάγου–Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, στην ομιλία του τόνισε ότι με τις Ημέρες Περικλέους τιμάται η βαθιά ιστορική ρίζα της περιοχής, η σύνδεσή της με μία από τις λαμπρότερες μορφές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, τον Περικλή.

Υπενθύμισε ότι ο Χολαργός, ένας από τους αρχαίους αθηναϊκούς δήμους, υπήρξε ο δήμος καταγωγής του Περικλή, του ανθρώπου που οραματίστηκε μια πόλη όπου οι πολίτες έχουν φωνή, συμμετοχή, παιδεία και ευθύνη.

Αναφερόμενος στην απονομή του «Βραβείου Περικλέους», ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι τιμά τον Νικήτα Κακλαμάνη ως έναν άνθρωπο που υπηρετεί τον πυρήνα της δημοκρατίας –το Κοινοβούλιο– με ήθος, μετριοπάθεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς τους θεσμούς. Επισήμανε επίσης τη στενή σχέση του τιμώμενου με την πόλη, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών κάτοικος Χολαργού, όπου εξακολουθεί να διαμένει η οικογένειά του.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού θα κρατά πάντα ψηλά τον συμβολισμό της πόλης: έναν τόπο που φέρει τη σφραγίδα δύο μεγάλων προσωπικοτήτων – του Περικλή, ο οποίος θεμελίωσε τις αξίες της δημοκρατίας και της προόδου, και του Στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου, που ενσάρκωσε το ήθος, το καθήκον και την προσφορά προς την πατρίδα.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε μια σύντομη αναδρομή σε προσωπικές στιγμές από τη μακρά πορεία του στην πολιτική, αναφέροντας πως το «βάπτισμα του πυρός» ουσιαστικά το πήρε το 1982, στον Δήμο Χολαργού, όπου και κατοικούσε τότε και ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε συγκινημένος στον «πολιτικό του πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, μιλώντας για τον ρόλο που έπαιξε αυτή η εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική του πορεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτός ο άνθρωπος με πήρε απ’ το χέρι, αλλά δεν πρόλαβε να με δει βουλευτή.

Ο Αβέρωφ πέθανε 10 Ιανουαρίου του 1990, εγώ εξελέγην βουλευτής τον Απρίλιο του 1990, αλλά είχε προλάβει να έρθει να με προλογίσει αρχές Δεκεμβρίου του 1989, στην παρθενική μου ομιλία στο Χίλτον». Και συνέχισε: «Εκεί λοιπόν που τον περίμενα στο πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας για να τον υποδεχθώ, ήρθε μου βάζει ένα φάκελο μες στην τσέπη μου και μου λέει “πρόσεχε να μην τον χάσεις, θα πας στο σπίτι και θα τον ανοίξεις”.

Ο φάκελος αυτός είχε μια επιστολή που μου ευχόταν επιτυχία στις εκλογές και πολιτικές παραινέσεις που κάποια άλλη φορά που θα βρεθούμε θα σας τις πω για να δείτε πόσο τραγικά επίκαιρες είναι ακόμη και σήμερα αυτά που μου έδινε σαν παραινέσεις τότε ο Αβέρωφ».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στον ρόλο του Κοινοβουλίου, στην προσφορά του στην κοινωνία και στην αρνητική εικόνα του που παρουσιάζεται συχνά από τα ΜΜΕ. Όπως τόνισε, «βλέπετε μόνο την άσχημη πλευρά της Βουλής από τα Μέσα Ενημέρωσης. Όταν ανταλλάσσουμε μεταξύ μας κάποια “γαλλικά” γίνονται πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Όταν γίνονται σοβαρές τοποθετήσεις από συναδέλφους από όλα τα κόμματα δεν γράφεται πουθενά, ή αν γραφτεί θα είναι κάπου ανάμεσα στις αγγελίες των φαρμακείων και των γάμων. Όταν η Βουλή κάνει άλλα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά επίσης κανείς δεν ασχολείται και δεν γράφει για αυτά».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν θυμάται σήμερα ότι η Βουλή έγινε αιτία να σωθούν εκατοντάδες ζωές συνανθρώπων μας στην εποχή της μεγάλης πανδημίας του κορωνοϊού. Η Βουλή δίνοντας από το δικό της προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ τότε έφτιαξε 50 κλίνες ΜΕΘ στο Σωτηρία που έσωσαν ζωές εκατοντάδων συνανθρώπων μας και αυτό έχει ξεχαστεί».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες σημαντικές προσφορές της Βουλής που έχουν στηριχτεί ομόφωνα από όλα τα κόμματα, όπως η ανακαίνιση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων της Μεραρχίας στον Έβρο, η δημιουργία αθλοπαιδιών στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, η αγορά 15 οδοντιατρικών καρεκλών για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ανακαίνιση τεσσάρων χειρουργείων του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και η ανακαίνιση των κοιτώνων και η δημιουργία γηπέδων αθλοπαιδιών στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα, αλλά και τόσα άλλα.

«Να την αγαπάτε τη Βουλή και να τη στηρίζετε. Και να μας καταχεριάζετε, να μας ασκείτε κριτική, αλλά εκεί που πρέπει και να στηρίζετε τη Βουλή επίσης εκεί που πρέπει. Οι καιροί είναι δύσκολοι, βλέπετε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου ξεπηδούν ακραία πολιτικά κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στο κοινοβουλευτισμό, τα οποία δεν πιστεύουν ούτε στην Ευρώπη και πρέπει αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε στην Ελλάδα, πάση θυσία» τόνισε με έμφαση ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Και κατέληξε: «Ως Πρόεδρος της Βουλής έχω πάρει μια απόφαση: να υπερασπιστώ, μη υποκύπτοντας στον λαϊκισμό, την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και των συναδέρφων μου.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Βύρων Πολύδωρας, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, ο πρώην Υπουργός, βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Δημήτρης Καιρίδης, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, εκπρόσωποι των επικεφαλής των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ιατρικού κόσμου και της Εκκλησίας.