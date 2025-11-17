newspaper
17.11.2025
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Στον Νικήτα Κακλαμάνη το «Βραβείο Περικλέους» από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
Αυτοδιοίκηση 17 Νοεμβρίου 2025

Στον Νικήτα Κακλαμάνη το «Βραβείο Περικλέους» από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Αναγνώριση και βράβευση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για το έργο του, από τον Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο.

Spotlight

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου–Χολαργού πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, μια ξεχωριστή εκδήλωση στο πλαίσιο του θεσμού του Δήμου «Ημέρες Περικλέους».

Φέτος, το «Βραβείο Περικλέους» απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Δήμαρχος Παπάγου–Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, στην ομιλία του τόνισε ότι με τις Ημέρες Περικλέους τιμάται η βαθιά ιστορική ρίζα της περιοχής, η σύνδεσή της με μία από τις λαμπρότερες μορφές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, τον Περικλή.

Υπενθύμισε ότι ο Χολαργός, ένας από τους αρχαίους αθηναϊκούς δήμους, υπήρξε ο δήμος καταγωγής του Περικλή, του ανθρώπου που οραματίστηκε μια πόλη όπου οι πολίτες έχουν φωνή, συμμετοχή, παιδεία και ευθύνη.

Αναφερόμενος στην απονομή του «Βραβείου Περικλέους», ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι τιμά τον Νικήτα Κακλαμάνη ως έναν άνθρωπο που υπηρετεί τον πυρήνα της δημοκρατίας –το Κοινοβούλιο– με ήθος, μετριοπάθεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς τους θεσμούς. Επισήμανε επίσης τη στενή σχέση του τιμώμενου με την πόλη, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών κάτοικος Χολαργού, όπου εξακολουθεί να διαμένει η οικογένειά του.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού θα κρατά πάντα ψηλά τον συμβολισμό της πόλης: έναν τόπο που φέρει τη σφραγίδα δύο μεγάλων προσωπικοτήτων – του Περικλή, ο οποίος θεμελίωσε τις αξίες της δημοκρατίας και της προόδου, και του Στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου, που ενσάρκωσε το ήθος, το καθήκον και την προσφορά προς την πατρίδα.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε μια σύντομη αναδρομή σε προσωπικές στιγμές από τη μακρά πορεία του στην πολιτική, αναφέροντας πως το «βάπτισμα του πυρός» ουσιαστικά το πήρε το 1982, στον Δήμο Χολαργού, όπου και κατοικούσε τότε και ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε συγκινημένος στον «πολιτικό του πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, μιλώντας για τον ρόλο που έπαιξε αυτή η εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική του πορεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτός ο άνθρωπος με πήρε απ’ το χέρι, αλλά δεν πρόλαβε να με δει βουλευτή.

Ο Αβέρωφ πέθανε 10 Ιανουαρίου του 1990, εγώ εξελέγην βουλευτής τον Απρίλιο του 1990, αλλά είχε προλάβει να έρθει να με προλογίσει αρχές Δεκεμβρίου του 1989, στην παρθενική μου ομιλία στο Χίλτον». Και συνέχισε: «Εκεί λοιπόν που τον περίμενα στο πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας για να τον υποδεχθώ, ήρθε μου βάζει ένα φάκελο μες στην τσέπη μου και μου λέει “πρόσεχε να μην τον χάσεις, θα πας στο σπίτι και θα τον ανοίξεις”.

Ο φάκελος αυτός είχε μια επιστολή που μου ευχόταν επιτυχία στις εκλογές και πολιτικές παραινέσεις που κάποια άλλη φορά που θα βρεθούμε θα σας τις πω για να δείτε πόσο τραγικά επίκαιρες είναι ακόμη και σήμερα αυτά που μου έδινε σαν παραινέσεις τότε ο Αβέρωφ».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στον ρόλο του Κοινοβουλίου, στην προσφορά του στην κοινωνία και στην αρνητική εικόνα του που παρουσιάζεται συχνά από τα ΜΜΕ. Όπως τόνισε, «βλέπετε μόνο την άσχημη πλευρά της Βουλής από τα Μέσα Ενημέρωσης. Όταν ανταλλάσσουμε μεταξύ μας κάποια “γαλλικά” γίνονται πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Όταν γίνονται σοβαρές τοποθετήσεις από συναδέλφους από όλα τα κόμματα δεν γράφεται πουθενά, ή αν γραφτεί θα είναι κάπου ανάμεσα στις αγγελίες των φαρμακείων και των γάμων. Όταν η Βουλή κάνει άλλα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά επίσης κανείς δεν ασχολείται και δεν γράφει για αυτά».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν θυμάται σήμερα ότι η Βουλή έγινε αιτία να σωθούν εκατοντάδες ζωές συνανθρώπων μας στην εποχή της μεγάλης πανδημίας του κορωνοϊού. Η Βουλή δίνοντας από το δικό της προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ τότε έφτιαξε 50 κλίνες ΜΕΘ στο Σωτηρία που έσωσαν ζωές εκατοντάδων συνανθρώπων μας και αυτό έχει ξεχαστεί».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες σημαντικές προσφορές της Βουλής που έχουν στηριχτεί ομόφωνα από όλα τα κόμματα, όπως η ανακαίνιση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων της Μεραρχίας στον Έβρο, η δημιουργία αθλοπαιδιών στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, η αγορά 15 οδοντιατρικών καρεκλών για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ανακαίνιση τεσσάρων χειρουργείων του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και η ανακαίνιση των κοιτώνων και η δημιουργία γηπέδων αθλοπαιδιών στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα, αλλά και τόσα άλλα.

«Να την αγαπάτε τη Βουλή και να τη στηρίζετε. Και να μας καταχεριάζετε, να μας ασκείτε κριτική, αλλά εκεί που πρέπει και να στηρίζετε τη Βουλή επίσης εκεί που πρέπει. Οι καιροί είναι δύσκολοι, βλέπετε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου ξεπηδούν ακραία πολιτικά κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στο κοινοβουλευτισμό, τα οποία δεν πιστεύουν ούτε στην Ευρώπη και πρέπει αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε στην Ελλάδα, πάση θυσία» τόνισε με έμφαση ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Και κατέληξε: «Ως Πρόεδρος της Βουλής έχω πάρει μια απόφαση: να υπερασπιστώ, μη υποκύπτοντας στον λαϊκισμό, την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και των συναδέρφων μου.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Βύρων Πολύδωρας, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, ο πρώην Υπουργός, βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Δημήτρης Καιρίδης, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, εκπρόσωποι των επικεφαλής των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ιατρικού κόσμου και της Εκκλησίας.

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Σύνταξη
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους
Πολιτική 17.11.25

Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους

Διχασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί διπλωμάτες της εποχής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ποια ήταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και πως επηρέασαν τη σχέση του στρατιωτικού κράτους με τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα
Ελλάδα 17.11.25

Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Ανάμεσα στα 45 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις της οποίας ο ρόλος ήταν υποστηρικτικός

Σύνταξη
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος
Ελλάδα 17.11.25

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απανωτές αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκ ευρώ.

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
