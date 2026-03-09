Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν υποστήριξε σε δημοσίευση του στο X ότι δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα για τον Ρομπ Ράινερ που είναι προγραμματισμένο για τα φετινά Όσκαρ, ωστόσο δήλωσε ότι θα βρει τον δικό του τρόπο για να αποτίσει φόρο τιμής στον σκηνοθέτη.

Το περιοδικό Variety ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι πρωταγωνιστές της ταινίας του Ράινερ «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» (1989) , Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ράινερ, ενώ θα στέκονται στη σκηνή μαζί με άλλους αστέρες που είδαμε στις ταινίες του αείμνηστου σκηνοθέτη.

«Δεν με χρειάζονται εκεί»

«Θέλω απλώς να αναφερθώ εν συντομία στο θέμα των Όσκαρ! Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν προσκλήθηκα», έγραψε ο Κόρεϊ Φέλντμαν στο X. «Καταλαβαίνω ότι πολλοί πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μίλησα ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστην ως παιδί και στην εκστρατεία για να μου κλείσουν το στόμα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μένα. Δεν είναι καθόλου η δική μου στιγμή. Πρόκειται για την τραγική απώλεια του φίλου μας Ρομπ Ράινερ και τη μνήμη του».

«Εκτιμώ πολύ την υποστήριξή σας, είναι πολύ γλυκό εκ μέρους σας… αλλά σας παρακαλώ, σταματήστε. Παρακαλώ, αποσύρετε τις αιτήσεις που ζητούν την παρουσία μου στην τελετή απονομής των βραβείων», συνέχισε. «Δεν με χρειάζονται εκεί. Ο Γουίλ και ο Τζέρι θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρος. Θα κάνουν φανταστική δουλειά… Θα τιμήσω τον Ρομπ με τον δικό μου τρόπο».

Ο Φέλντμαν πρωταγωνίστησε στην κλασική ταινία του Ράινερ «Στάσου πλάι μου» του 1986 και όπως είναι λογικό, υποθέτει ότι οι συμπρωταγωνιστές του Τζέρι Ο’Κόνελ και Γουίλ Γουίτον κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο προγραμματισμένο αφιέρωμα των Όσκαρ στον σκηνοθέτη, ενώ ο ίδιος όχι.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Γκόρντι και της παρέας του, οι οποίοι αποφασίζουν να βρουν το πτώμα ενός νεαρού, εξαφανισμένου αγοριού που θεωρείται νεκρό. Μέσα από περιπέτειες και σκοτεινά μονοπάτια, τα τέσσερα παιδιά καταφέρνουν να δώσουν ένα κινηματογραφικό συνώνυμο της πολύτιμης λέξης «φιλία».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αργότερα ότι πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο φόνους. Ο Νικ δήλωσε αθώος στις 23 Φεβρουαρίου.

Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, αν κριθεί ένοχος.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Columbia Pictures