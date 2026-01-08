magazin
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Από την υπόθεση του Νικ Ράινερ, που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, αποσύρθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Άλαν Τζάκσον. Η αποχώρηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Παρά το γεγονός ότι δεν συνεχίζει πλέον την εκπροσώπηση, ο Τζάκσον δήλωσε μετά το δικαστήριο πως εξακολουθεί να πιστεύει στην αθωότητα του πρώην πελάτη του.

Ο 32χρονος Ράινερ εμφανίστηκε για λίγο στο δικαστήριο, χωρίς να δηλώσει ένοχος ή αθώος στις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού που αντιμετωπίζει για τον θάνατο των γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Το ζευγάρι είχε βρεθεί νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στις 14 Δεκεμβρίου, στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας του στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

 REUTERS/Mona Edwards

«Συνθήκες πέρα από τον έλεγχό μας»

Σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, ο Άλαν Τζάκσον ανέφερε πως η αποχώρησή του οφείλεται σε λόγους που δεν μπορεί να αποκαλύψει.

«Υπάρχουν συνθήκες πέρα από τον δικό μου έλεγχο, αλλά κυρίως πέρα από τον έλεγχο του Νικ, που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της εκπροσώπησης», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεσμεύεται νομικά και δεοντολογικά να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τον Ράινερ αθώο.

 REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Η θέση της Εισαγγελίας

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες Νέιθαν Χόχμαν, ο οποίος δήλωσε με έμφαση ότι η εισαγγελία είναι βέβαιη για την ενοχή του κατηγορούμενου.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το δικαστήριο θα καταδικάσει τον Νικ Ράινερ, πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, για τη βάναυση δολοφονία των γονιών του», ανέφερε.

Ο Ράινερ θα εκπροσωπείται πλέον από δημόσιο συνήγορο, καθώς για να χορηγηθεί τέτοια εκπροσώπηση απαιτείται απόδειξη αδυναμίας κάλυψης των δικαστικών εξόδων.

Η προσωπική περιουσία του Ρομπ Ράινερ εκτιμάται περίπου στα 200 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το ποιος κάλυπτε μέχρι πρότινος την αμοιβή του ακριβοπληρωμένου δικηγόρου του γιου του. Ο κατηγορούμενος έχει έναν αδελφό και μία αδελφή.

Ο Νικ Ράινερ

Η στάση του κατηγορούμενου στο δικαστήριο

Όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή αν κατανοεί ότι παραιτείται προσωρινά από το δικαίωμα να δηλώσει επί των κατηγοριών, ο Ράινερ απάντησε: «Ναι, συμφωνώ». Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, φάνηκε χαλαρός, ανταλλάσσοντας κουβέντες και χαμόγελα με τους δικαστικούς επιμελητές.

Η νέα του δικηγόρος, η δημόσια συνήγορος Κίμπερλι Γκριν, ζήτησε χρόνο προετοιμασίας πριν ο πελάτης της καταθέσει επίσημη δήλωση.

Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, με ταινίες όπως This Is Spinal Tap, Misery και A Few Good Men.

Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών, είχε δραστηριοποιηθεί ως ηθοποιός, φωτογράφος και παραγωγός.

*Με πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Ο Νικ Ράινερ, γιος του δολοφονημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της φωτογράφου-παραγωγού Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, εμφανίζεται στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι δολοφόνησε τους γονείς του στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 7 Ιανουαρίου 2026, σε σκίτσο από την αίθουσα του δικαστηρίου. REUTERS / Mona Edwards

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΣΕΤΕΕ: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 – «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»
Στοιχεία ΟΣΕΤΕΕ 08.01.26

Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 - «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου
Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι 08.01.26

Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Νυμφαίου στη Νέα Σμύρνη - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από την ταράτσα ενοίκους της πολυκατοικίας που είχαν ανέβει στην ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή
Πολιτική 08.01.26

Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές
Αποκαλυπτικά στοιχεία 08.01.26

Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
