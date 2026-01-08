Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Από την υπόθεση του Νικ Ράινερ, που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, αποσύρθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Άλαν Τζάκσον. Η αποχώρηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Παρά το γεγονός ότι δεν συνεχίζει πλέον την εκπροσώπηση, ο Τζάκσον δήλωσε μετά το δικαστήριο πως εξακολουθεί να πιστεύει στην αθωότητα του πρώην πελάτη του.

Ο 32χρονος Ράινερ εμφανίστηκε για λίγο στο δικαστήριο, χωρίς να δηλώσει ένοχος ή αθώος στις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού που αντιμετωπίζει για τον θάνατο των γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Το ζευγάρι είχε βρεθεί νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στις 14 Δεκεμβρίου, στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας του στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

«Συνθήκες πέρα από τον έλεγχό μας»

Σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, ο Άλαν Τζάκσον ανέφερε πως η αποχώρησή του οφείλεται σε λόγους που δεν μπορεί να αποκαλύψει.

«Υπάρχουν συνθήκες πέρα από τον δικό μου έλεγχο, αλλά κυρίως πέρα από τον έλεγχο του Νικ, που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της εκπροσώπησης», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεσμεύεται νομικά και δεοντολογικά να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τον Ράινερ αθώο.

Η θέση της Εισαγγελίας

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες Νέιθαν Χόχμαν, ο οποίος δήλωσε με έμφαση ότι η εισαγγελία είναι βέβαιη για την ενοχή του κατηγορούμενου.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το δικαστήριο θα καταδικάσει τον Νικ Ράινερ, πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, για τη βάναυση δολοφονία των γονιών του», ανέφερε.

Ο Ράινερ θα εκπροσωπείται πλέον από δημόσιο συνήγορο, καθώς για να χορηγηθεί τέτοια εκπροσώπηση απαιτείται απόδειξη αδυναμίας κάλυψης των δικαστικών εξόδων.

Η προσωπική περιουσία του Ρομπ Ράινερ εκτιμάται περίπου στα 200 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το ποιος κάλυπτε μέχρι πρότινος την αμοιβή του ακριβοπληρωμένου δικηγόρου του γιου του. Ο κατηγορούμενος έχει έναν αδελφό και μία αδελφή.

Η στάση του κατηγορούμενου στο δικαστήριο

Όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή αν κατανοεί ότι παραιτείται προσωρινά από το δικαίωμα να δηλώσει επί των κατηγοριών, ο Ράινερ απάντησε: «Ναι, συμφωνώ». Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, φάνηκε χαλαρός, ανταλλάσσοντας κουβέντες και χαμόγελα με τους δικαστικούς επιμελητές.

Η νέα του δικηγόρος, η δημόσια συνήγορος Κίμπερλι Γκριν, ζήτησε χρόνο προετοιμασίας πριν ο πελάτης της καταθέσει επίσημη δήλωση.

Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, με ταινίες όπως This Is Spinal Tap, Misery και A Few Good Men.

Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών, είχε δραστηριοποιηθεί ως ηθοποιός, φωτογράφος και παραγωγός.

*Με πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Ο Νικ Ράινερ, γιος του δολοφονημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της φωτογράφου-παραγωγού Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, εμφανίζεται στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι δολοφόνησε τους γονείς του στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 7 Ιανουαρίου 2026, σε σκίτσο από την αίθουσα του δικαστηρίου. REUTERS / Mona Edwards