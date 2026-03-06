Λιβαδειά: Δημιουργία του Τοπικού Δικτύου Πρόληψης Βίας

Από τον Δήμο Λεβαδέων ξεκίνησαν οι ημερίδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας με θέμα την συγκρότηση τοπικού δικτύου πρόληψης της βίας και ένωσης δυνάμεων, για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου ασφάλειας και υποστήριξης για τα παιδιά, παντού όπου εξελίσσεται η καθημερινότητά τους: στους δρόμους, στις πλατείες, στους αθλητικούς χώρους και στον ψηφιακό κόσμο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου, η στρατηγική συνεργασία της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, με τους έξι Δήμους του Νομού ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων.

Στη συνάντηση αυτή, εκπαιδευτικοί, γονείς, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης, αθλητικοί σύλλογοι και τοπικοί φορείς συνδιαμόρφωσαν και υπέγραψαν ένα κοινό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Δράσης, διασφαλίζοντας ότι η παρέμβαση θα είναι άμεση και συντονισμένη σε κάθε γωνιά του Νομού.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Παναγιώτα Χουλιάρα – Σιδερά ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών Λεβαδείας και Αυλίδος κκ Γεώργιος, ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Δημήτρης Καραμάνης και ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Γιώργος Μουλκιώτης.

Επίσης προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη η οποία λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Ακολούθησαν οι ομιλίες της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Παναγιώτας Χουλιάρα – Σιδερά, της Εντεταλμένης Συμβούλου του Δήμου Λεβαδέων και Επιμελήτριας Ανηλίκων κ. Κατερίνας Παπαβασιλείου, του Εισαγγελικού Παρέδρου κ. Αλέξανδρου Κουφού και του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας κ. Δημήτρη Λιάπη.

Παρεμβάσεις έκαναν μεταξύ άλλων η Εισαγγελέας κ. Μαρία Τσιριγώτη και η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς κ. Αγγελική Μπίνιου ενώ ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με τους συμμετέχοντες στην ημερίδα.

Μηχανισμός συνεχούς συνεργασίας

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Δημήτρης Καραμάνης, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και συλλογική ευθύνη.

Η εμπειρία έχει δείξει πως όταν παρεμβαίνουμε έγκαιρα, αποτρέπουμε καταστάσεις που αργότερα πολύ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια. Πρόληψη σημαίνει συστηματική παρακολούθηση, σχεδιασμός, ενημέρωση, εκπαίδευση και συνεχής παρουσία. Σημαίνει να δίνουμε στα παιδιά τα εργαλεία να μιλούν, να ζητούν βοήθεια και να νιώθουν ασφαλή.

Όμως η πρόληψη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς συνέργειες. Κανένας φορέας, καμία υπηρεσία, κανένα σχολείο και κανένας Δήμος δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του αυτό το βάρος. Η αποτελεσματικότητα έρχεται όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Όταν εκπαιδευτικοί, γονείς, ειδικοί, κοινωνικές υπηρεσίες και τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα.

Το Τοπικό Δίκτυο Πρόληψης της Βίας το οποίο συγκροτούμε σήμερα στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία. Δεν είναι μια δομή που θα ενεργοποιείται περιστασιακά. Είναι ένας μηχανισμός συνεχούς συνεργασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος».

Και συμπλήρωσε: «Ως Δήμος Λεβαδέων δεσμευόμαστε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με συνέπεια. Ο Δήμος μας θα αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα αυτού του δικτύου για την προστασία των παιδιών.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα για όλα τα παιδιά. Η συμβολή όλων είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα νιώθει μόνο του.»

Η διαδικασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας θα συνεχιστεί με θεματικές ημερίδες στη Θήβα, στην Αλίαρτο, στο Σχηματάρι, στο Δίστομο, και στον Ορχομενό.