Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, «ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, απέστειλε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι παραγωγικοί και τουριστικοί φορείς του νησιού, σε μια ισχυρή έκφραση ενότητας απέναντι σε ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, τη δημόσια υγεία, την τοπική οικονομία και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής πορείας της Κέρκυρας.

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης:

«Από τον Ιούνιο του 2025 έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο αίτημα για την κάλυψη της υπολειπόμενης χρηματοδότησης του έργου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη δεσμεύσει 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αν και δεν είχε θεσμική υποχρέωση, αναλαμβάνει την ευθύνη και συνεισφέρει με 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την κάλυψη της υπόλοιπης απαιτούμενης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ένα έργο που αποτελεί όρο επιβίωσης για την Κέρκυρα».

Η προτεινόμενη Μονάδα θα έχει δυνατότητα παραγωγής 15.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, δίνοντας ουσιαστική λύση στο πρόβλημα επάρκειας ύδρευσης που εντείνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται λόγω της τουριστικής κίνησης, επισημαίνεται ακόμη από την Περιφέρεια.

«Η Κέρκυρα δεν μπορεί να μιλά για ανάπτυξη και τουριστική υπεραξία, όταν κάθε καλοκαίρι οι πολίτες και οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Ανάπτυξη χωρίς νερό δεν υφίσταται. Η διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας ύδατος είναι προϋπόθεση βιώσιμης προόδου και κοινωνικής συνοχής», τονίζει σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Γιάννης Τρεπεκλής.