Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και «κατάπιε» αυλές και σπίτια
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε παραλιακό οικισμό της Λάρισας - Δείτε εικόνες και βίντεο
Τα πολύπαθα Μεσάγκαλα εξακολουθούν να ταλανίζονται από τα καιρικά και φυσικά φαινόμενα με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες εξοχικών να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι καθώς οι καταστροφές είναι συνεχόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, iδιαίτερα η περιοχή «Καράβια» είναι εκείνη που έχει πληγεί περισσότερο και εξακολουθεί να ταλαιπωρείται.
Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποια ισχυρή νεροποντή που επέφερε πλημμύρα στα σπίτια και μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, αλλά η ίδια η θάλασσα που την περασμένη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στην κυριολεξία βγήκε στη στεριά.
