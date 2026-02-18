magazin
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Fizz 18 Φεβρουαρίου 2026, 12:15

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ο ΛαΜπεφ έσκισε ένα βραχιολάκι εισόδου και είπε σε έναν παπαράτσι «άσε με ήσυχο, φίλε», πριν αρχίσει να τρέχει, όπως φαίνεται σε βίντεο που απέκτησε η Daily Mail. Στη συνέχεια, περπάτησε δύο μίλια για να φτάσει στη διαδρομή της παρέλασης της αποκριάτικης γιορτής του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, φόρεσε ένα καινούργιο πουκάμισο και γυαλιά ηλίου που αγόρασε από το VooDoo Mart, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Φωτογραφήθηκε να πίνει μπύρα και να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές, καθώς αναμειγνύονταν με το πλήθος.

Ο 39χρονος σταρ της ταινίας «Holes» συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Πριν από τη σύλληψη, ο ΛαΜπεφ ξυλοκοπήθηκε έξω από ένα μπαρ στη Νέα Ορλεάνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που απέκτησε το TMZ.

YouTube thumbnail

«Κόψε τις μαλακίες»

Το βίντεο, τον δείχνει χωρίς πουκάμισο να κυλιέται στο έδαφος με μόνο ένα παπούτσι, ενώ τέσσερις άνδρες τον κρατούν κάτω.

Όμως, καθώς ο ΛαΜπεφ προσπαθούσε να σηκωθεί, ένας άνδρας μπήκε στο κάδρο και του έριξε δύο γροθιές στο πρόσωπο, προειδοποιώντας τον ηθοποιό να μείνει κάτω.

«Θα σε σπάσουμε στο ξύλο, μικρέ», φώναξε ο άντρας. «Ηρέμησε!».

«Κόψε τις μαλακίες» φώναξε ένας άλλος άνδρας στο πρόσωπο του ΛαΜπεφ, καθώς αυτός κείτονταν στον δρόμο. «Πρέπει να κόψεις τις μαλακίες!».

Το TMZ απέκτησε επίσης βίντεο του ηθοποιού να δέχεται πρώτες βοήθειες αν και δεν είναι ακόμα σαφές τι οδήγησε στην αντιπαράθεση που κατέληξε σε σωματική βία.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο ηθοποιός βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη από την Πέμπτη για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Mardi Gras.

Όμως, καθώς ο ΛαΜπεφ προσπαθούσε να σηκωθεί, ένας άνδρας μπήκε στο κάδρο και του έριξε δύο γροθιές στο πρόσωπο, προειδοποιώντας τον ηθοποιό να μείνει κάτω

YouTube thumbnail

Υπάρχει πρόβλημα

Ο ΛαΜπεφ έχει μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του με τον εθισμό. Τον Αύγουστο του 2022, σε συνέντευξή του στον επίσκοπο Ρόμπερτ Μπάρον του Word on Fire Catholic Ministries, δήλωσε ότι είχε κόψει το αλκοόλ για πάντα και ήταν νηφάλιος για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Μια πηγή αποκάλυψε επίσης αποκλειστικά στο Page Six ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μία Γκοθ χώρισαν αθόρυβα πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 και απέκτησε την κόρη τους Ίζαμπελ το 2022.

Μια άλλη πηγή αποκάλυψε επίσης ότι ο σταρ του «Transformers» μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη μετά τον χωρισμό για να είναι πιο κοντά στα μέλη της οικογένειάς του.

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Ο Σάια ΛαΜπεφ ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για το ντοκιμαντέρ «Slauson Rec», που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Cannes Classics στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 18 Μαΐου 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»
Στη Μυτιλήνη 18.02.26

Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό - «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»

Η νηπιαγωγός εργάζεται σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη - Οι γονείς την καταγγέλλουν για ακατάλληλη συμπεριφορά - Τι λέει ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
Σε τεντωμένο σχοινί 18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
Πρέσβης των ΗΠΑ 18.02.26

Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σύνταξη
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστία και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
Ελλάδα 18.02.26

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού στο Αιγάλεω έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο - Εκείνος ωστόσο δεν υπάκουσε και ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύνταξη
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
