Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ΛαΜπεφ έσκισε ένα βραχιολάκι εισόδου και είπε σε έναν παπαράτσι «άσε με ήσυχο, φίλε», πριν αρχίσει να τρέχει, όπως φαίνεται σε βίντεο που απέκτησε η Daily Mail. Στη συνέχεια, περπάτησε δύο μίλια για να φτάσει στη διαδρομή της παρέλασης της αποκριάτικης γιορτής του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, φόρεσε ένα καινούργιο πουκάμισο και γυαλιά ηλίου που αγόρασε από το VooDoo Mart, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Φωτογραφήθηκε να πίνει μπύρα και να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές, καθώς αναμειγνύονταν με το πλήθος.

Ο 39χρονος σταρ της ταινίας «Holes» συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Πριν από τη σύλληψη, ο ΛαΜπεφ ξυλοκοπήθηκε έξω από ένα μπαρ στη Νέα Ορλεάνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που απέκτησε το TMZ.

«Κόψε τις μαλακίες»

Το βίντεο, τον δείχνει χωρίς πουκάμισο να κυλιέται στο έδαφος με μόνο ένα παπούτσι, ενώ τέσσερις άνδρες τον κρατούν κάτω.

Όμως, καθώς ο ΛαΜπεφ προσπαθούσε να σηκωθεί, ένας άνδρας μπήκε στο κάδρο και του έριξε δύο γροθιές στο πρόσωπο, προειδοποιώντας τον ηθοποιό να μείνει κάτω.

«Θα σε σπάσουμε στο ξύλο, μικρέ», φώναξε ο άντρας. «Ηρέμησε!».

«Κόψε τις μαλακίες» φώναξε ένας άλλος άνδρας στο πρόσωπο του ΛαΜπεφ, καθώς αυτός κείτονταν στον δρόμο. «Πρέπει να κόψεις τις μαλακίες!».

Το TMZ απέκτησε επίσης βίντεο του ηθοποιού να δέχεται πρώτες βοήθειες αν και δεν είναι ακόμα σαφές τι οδήγησε στην αντιπαράθεση που κατέληξε σε σωματική βία.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο ηθοποιός βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη από την Πέμπτη για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Mardi Gras.

Υπάρχει πρόβλημα

Ο ΛαΜπεφ έχει μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του με τον εθισμό. Τον Αύγουστο του 2022, σε συνέντευξή του στον επίσκοπο Ρόμπερτ Μπάρον του Word on Fire Catholic Ministries, δήλωσε ότι είχε κόψει το αλκοόλ για πάντα και ήταν νηφάλιος για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Μια πηγή αποκάλυψε επίσης αποκλειστικά στο Page Six ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μία Γκοθ χώρισαν αθόρυβα πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 και απέκτησε την κόρη τους Ίζαμπελ το 2022.

Μια άλλη πηγή αποκάλυψε επίσης ότι ο σταρ του «Transformers» μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη μετά τον χωρισμό για να είναι πιο κοντά στα μέλη της οικογένειάς του.

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Ο Σάια ΛαΜπεφ ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για το ντοκιμαντέρ «Slauson Rec», που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Cannes Classics στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 18 Μαΐου 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier