Xρήστος Μάστορας: Εκδικάζεται αύριο η υπόθεση για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο Χρήστος Μάστορας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια, κατόπιν ελέγχου της Τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ακινητοποιήθηκε σε επόμενο σημείο ελέγχου.

Σε βάρος του Χρήστου Μάστορα σχηματίστηκε δικογραφία, όπου τραγουδιστής κατηγορείται για δύο πλημμελήματα, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για επικίνδυνη οδήγηση.

Χρήστος Μάστορας: Αύριο στα δικαστήρια

Η δημοσιογράφος Νάντια Αλεξίου ανέφερε στη σημερινή εκπομπή «Happy Day»: «Μιλώντας με την υποδιεύθυνση αστυνομία χθες, η εικόνα που έχω είναι ότι “εμείς ήμασταν σε μπλόκο εμφανές, με φάρους και διακριτικά, μπορούσαν από μεγάλη απόσταση οι οδηγοί να μας εντοπίσουν.

Ούτως η άλλως είχε δημιουργηθεί μια σειρά με οδηγούς, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για να υποβληθούν σε αλκοτέστ.

Ένα από αυτά τα αυτοκίνητα ήταν και του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος επιχείρησε αποθετικό ελιγμό για να αποφύγει το μπλόκο και όταν ο αστυνομικός προσπάθησε να τον σταματήσει, τότε ήταν που τον παρέσυρε».

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του τραγουδιστή, ο Χρήστος Μάστορας είναι πολύ στεναχωρημένος για το συμβάν. Ενώ η υπερασπιστική του ομάδα έχει καταθέσει στο δικαστήριο βίντεο που αποδεικνύει ότι οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα, στα αριστερά του δρόμου.