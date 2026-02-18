Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε σε μια χαλαρή κουβέντα με τη Ζεντάγια για το Interview Magazine ότι σε μια συνεδρία θεραπείας ο θεραπευτής τον ρώτησε αν έκανε χρήση ουσιών, επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει τι προσπαθούσε να πει.

«Πήγα μία φορά σε θεραπεία και ο ψυχοθεραπευτής με ρώτησε αν έπαιρνα ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγα», είπε ο ηθοποιός στη Ζεντάγια. «Κι εγώ του είπα: ‘Προσπαθώ όσο μπορώ’».

Η «σκιά» του Twilight

Η συζήτηση έφτασε και στα χρόνια που έγινε παγκόσμιο είδωλο μέσα από το Twilight. Ως Έντουαρντ, ο ρομαντικός βρικόλακας που διεκδικούσε την καρδιά της Μπέλα απέναντι στον Τζέικομπ του Τέιλορ Λότνερ, ο Πάτινσον βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φρενίτιδας που ξεπερνούσε την ίδια την ταινία.

Όπως εξήγησε, απολάμβανε τα γυρίσματα, όμως η τεράστια διαφημιστική εκστρατεία τον έκανε να φοβάται μήπως «κολλήσει» η δημόσια εικόνα του πάνω στον ρόλο. «Δεν ήθελα να μπλεχτεί η προσωπική μου ταυτότητα με αυτό το κύμα. Προσπάθησα να κρατήσω κάτι δικό μου, να ξεχωρίσω από τον χαρακτήρα», είπε. Παραδέχτηκε μάλιστα πως στην αρχή πολλοί τον αντιμετώπιζαν σαν να ήταν όντως ο Έντουαρντ.

Παρότι αυτό θα μπορούσε να τον βαραίνει, ο ίδιος δεν ένιωθε ότι απειλείται η ταυτότητά του. Αντίθετα, θεωρεί ενδιαφέρον να αξιοποιεί τη δημόσια αντίληψη για εκείνον μέσα στους επόμενους ρόλους του, παίζοντας με τις προσδοκίες του κοινού και ενισχύοντας το δραματικό αποτέλεσμα.

«Μυστηριώδης» ή απλώς αμήχανος;

Η Ζεντάγια αποκάλυψε πως όταν τον γνώρισε μέσω κοινών φίλων –μεταξύ αυτών και ο Τομ Χόλαντ– της φάνηκε ήσυχος και απόμακρος. «Δεν μιλούσες πολύ και σκέφτηκα: ‘Μμμ, μυστηριώδης τύπος’», του είπε. Ο Χόλαντ, ωστόσο, της περιέγραψε έναν εντελώς διαφορετικό Ρομπ: εξωστρεφή, γελαστό και με χιούμορ.

Ο Πάτινσον σχολίασε με αυτοσαρκασμό πως θα ήθελε να μπορεί να διατηρήσει αυτή τη «μυστηριώδη» αύρα, αφού έχει διαπιστώσει ότι η σιωπή συχνά παρερμηνεύεται ως επιβλητικότητα. «Αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω για πολύ», παραδέχτηκε.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα μια προβολή επεισοδίου της σειράς της Ζεντάγια, Euphoria, την οποία υποτίθεται ότι θα παρακολουθούσε – αλλά τελικά έχασε. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε να συμμετέχει στη συζήτηση σαν να το είχε δει, κάτι που τον έκανε να σωπάσει αμήχανα όταν όλοι αντάλλασσαν εντυπώσεις.

Η κοινή τους ταινία

Οι δυο τους πρωταγωνιστούν στο The Drama, όπου υποδύονται ένα ερωτευμένο, αρραβωνιασμένο ζευγάρι: την Έμα, υπάλληλο βιβλιοπωλείου, και τον Τσάρλι, Βρετανό διευθυντή μουσείου. Η ήρεμη πορεία προς τον γάμο τους, όμως, διαταράσσεται από μια απρόσμενη εξέλιξη που ανατρέπει ολόκληρη την εβδομάδα των προετοιμασιών.