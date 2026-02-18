magazin
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18 Φεβρουαρίου 2026, 23:35

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε σε μια χαλαρή κουβέντα με τη Ζεντάγια για το Interview Magazine ότι σε μια συνεδρία θεραπείας ο θεραπευτής τον ρώτησε αν έκανε χρήση ουσιών, επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει τι προσπαθούσε να πει.

«Πήγα μία φορά σε θεραπεία και ο ψυχοθεραπευτής με ρώτησε αν έπαιρνα ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγα», είπε ο ηθοποιός στη Ζεντάγια. «Κι εγώ του είπα: ‘Προσπαθώ όσο μπορώ’».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Interview Magazine (@interviewmag)

Η «σκιά» του Twilight

Η συζήτηση έφτασε και στα χρόνια που έγινε παγκόσμιο είδωλο μέσα από το Twilight. Ως Έντουαρντ, ο ρομαντικός βρικόλακας που διεκδικούσε την καρδιά της Μπέλα απέναντι στον Τζέικομπ του Τέιλορ Λότνερ, ο Πάτινσον βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φρενίτιδας που ξεπερνούσε την ίδια την ταινία.

Όπως εξήγησε, απολάμβανε τα γυρίσματα, όμως η τεράστια διαφημιστική εκστρατεία τον έκανε να φοβάται μήπως «κολλήσει» η δημόσια εικόνα του πάνω στον ρόλο. «Δεν ήθελα να μπλεχτεί η προσωπική μου ταυτότητα με αυτό το κύμα. Προσπάθησα να κρατήσω κάτι δικό μου, να ξεχωρίσω από τον χαρακτήρα», είπε. Παραδέχτηκε μάλιστα πως στην αρχή πολλοί τον αντιμετώπιζαν σαν να ήταν όντως ο Έντουαρντ.

Παρότι αυτό θα μπορούσε να τον βαραίνει, ο ίδιος δεν ένιωθε ότι απειλείται η ταυτότητά του. Αντίθετα, θεωρεί ενδιαφέρον να αξιοποιεί τη δημόσια αντίληψη για εκείνον μέσα στους επόμενους ρόλους του, παίζοντας με τις προσδοκίες του κοινού και ενισχύοντας το δραματικό αποτέλεσμα.

«Μυστηριώδης» ή απλώς αμήχανος;

Η Ζεντάγια αποκάλυψε πως όταν τον γνώρισε μέσω κοινών φίλων –μεταξύ αυτών και ο Τομ Χόλαντ– της φάνηκε ήσυχος και απόμακρος. «Δεν μιλούσες πολύ και σκέφτηκα: ‘Μμμ, μυστηριώδης τύπος’», του είπε. Ο Χόλαντ, ωστόσο, της περιέγραψε έναν εντελώς διαφορετικό Ρομπ: εξωστρεφή, γελαστό και με χιούμορ.

Ο Πάτινσον σχολίασε με αυτοσαρκασμό πως θα ήθελε να μπορεί να διατηρήσει αυτή τη «μυστηριώδη» αύρα, αφού έχει διαπιστώσει ότι η σιωπή συχνά παρερμηνεύεται ως επιβλητικότητα. «Αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω για πολύ», παραδέχτηκε.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα μια προβολή επεισοδίου της σειράς της Ζεντάγια, Euphoria, την οποία υποτίθεται ότι θα παρακολουθούσε – αλλά τελικά έχασε. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε να συμμετέχει στη συζήτηση σαν να το είχε δει, κάτι που τον έκανε να σωπάσει αμήχανα όταν όλοι αντάλλασσαν εντυπώσεις.

Η κοινή τους ταινία

Οι δυο τους πρωταγωνιστούν στο The Drama, όπου υποδύονται ένα ερωτευμένο, αρραβωνιασμένο ζευγάρι: την Έμα, υπάλληλο βιβλιοπωλείου, και τον Τσάρλι, Βρετανό διευθυντή μουσείου. Η ήρεμη πορεία προς τον γάμο τους, όμως, διαταράσσεται από μια απρόσμενη εξέλιξη που ανατρέπει ολόκληρη την εβδομάδα των προετοιμασιών.

YouTube thumbnail

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη του στόχου των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Προβλήματα 18.02.26

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
Μπάσκετ 18.02.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άρσεναλ για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.02.26

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Champions League 18.02.26

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Κόμο
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Μίλαν – Κόμο

LIVE: Μίλαν – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Κόμο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
