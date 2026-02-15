Δύο μήνες έχουν περάσει από την εμφάνιση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό και η Αίγινα παραμένει χωρίς πόσιμο νερό, με τους κατοίκους να εκφράζουν την απελπισία τους.

Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 10 Φεβρουαρίου λόγω σοβαρότατης βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, που «δοκιμάζει» την ομαλή υδροδότηση.

Ο δήμος της Αίγινας θα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες και συγκεκριμένα έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».

Μάχη για λίγο νερό στην Αίγινα

Οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να βρουν πόσιμο νερό, σε μια δραματική κατάσταση που διαρκεί ήδη δύο μήνες. Στέκονται σε ουρές για να προμηθευτούν εμφιαλωμένα νερά, ενώ είχαν ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Διαμαρτύρονται, καθώς, όπως αναφέρουν, ενώ ο αγωγός παρουσίασε βλάβη στις 17 Δεκεμβρίου, οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις εκδόθηκαν στις 12 Ιανουαρίου, χωρίς σαφείς λεπτομέρειες.

Οι κάτοικοι του νησιού στέκονται καθημερινά σε ουρές για εμφιαλωμένο νερό, ενώ πολλοί αναγκάζονται να πλένονται με κανάτες.

«Είναι τραγικό. Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένο νερό και με κανάτες προσπαθούμε να πλυθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος.

Σε δήλωσή του στο Mega News ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως: «Από την πρώτη στιγμή και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια εξετάσαμε όλες τις διαθέσιμες και ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις για την υδροδότηση του νησιού… Η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων».