Με το βλέμμα στα αστέρια στο Καρπενήσι
Αυτοδιοίκηση 11 Φεβρουαρίου 2026, 12:51

Με το βλέμμα στα αστέρια στο Καρπενήσι

Πύλη για το διάστημα θέλει να «ανοίξει» ο Δήμαρχος Καρπενησίου με την δημιουργία Κέντρου Αστρονομίας και Αστροτουρισμού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σε μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την αναπτυξιακή τροχιά της περιοχής προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ευρυτανίας, που βρίσκεται πριν την είσοδο του προπονητικού κέντρου Καρπενησίου.

Η επίσημη κατάθεση του αιτήματος αποτελεί τη συνέχεια των επαφών που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακάβας, με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Ιανουάριο του 2025, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Κ.Ε.Γ.Ε. Ευρυτανίας, με στόχο να αξιοποιηθούν ως ένας σύγχρονος αναπτυξιακός πόρος που θα δώσει νέα πνοή στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Επιπλέον είχε πραγματοποιηθεί αίτημα τον Αύγουστο του 2024 που προωθήθηκε προς το Υπουργείο μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας στις 5 Σεπτεμβρίου του προαναφερθέντος έτους, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία και λειτουργία ενός πρότυπου Κέντρου Αστρονομίας – Αστροτουρισμού και Επιστημών. Η αιτούμενη παραχώρηση αφορά χρονική διάρκεια έως 25 έτη, με πρόβλεψη για δεκαετή παράταση, μετατρέποντας έναν ανενεργό χώρο σε πόλο έλξης επιστημονικού ενδιαφέροντος και τουριστικής ανάπτυξης.

«Το προτεινόμενο Κέντρο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κεντρική Ελλάδα, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκμεταλλευόμενο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τον καθαρό ουρανό της Ευρυτανίας.

Στο όλο εγχείρημα πολύτιμη είναι η συμβολή του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Νόμου Ευρυτανίας και του Προέδρου κ. Δημήτρη Δεληγεωργόπουλου, καθώς και η τεχνογνωσία του όταν το έργο χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί» επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου.

«Επενδύουμε στις επιστήμες και στον ποιοτικό τουρισμό»

Με αφορμή την απόφαση του Δ.Σ., ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακάβας, δήλωσε:

«Με την πρότασή μας για τη δημιουργία του Κέντρου Αστρονομίας και Επιστημών, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη μελλοντική ταυτότητα του Καρπενησίου. Στόχος μας είναι να δώσουμε ξανά ζωή σε έναν ιστορικό χώρο, όπως το Κ.Ε.Γ.Ε., μετατρέποντάς τον σε μια κυψέλη γνώσης και καινοτομίας. Ο αστροτουρισμός αποτελεί μια παγκόσμια τάση και η Ευρυτανία διαθέτει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει. Επενδύουμε στις επιστήμες και στον ποιοτικό τουρισμό, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική μας οικονομία και τη νέα γενιά του τόπου μας.»

Με την έγκριση της εισήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Υπουργείο.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

inWellness
inTown
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Κοινωνική πολιτική 10.02.26

Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης ασφάλειας των νέων γονέων από τις πρώτες ημέρες με το βρέφος, σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09.02.26

Η Αίγινα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνική πολιτική 09.02.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύνταξη
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
