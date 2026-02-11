Με το βλέμμα στα αστέρια στο Καρπενήσι

Σε μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την αναπτυξιακή τροχιά της περιοχής προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ευρυτανίας, που βρίσκεται πριν την είσοδο του προπονητικού κέντρου Καρπενησίου.

Η επίσημη κατάθεση του αιτήματος αποτελεί τη συνέχεια των επαφών που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακάβας, με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Ιανουάριο του 2025, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Κ.Ε.Γ.Ε. Ευρυτανίας, με στόχο να αξιοποιηθούν ως ένας σύγχρονος αναπτυξιακός πόρος που θα δώσει νέα πνοή στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Επιπλέον είχε πραγματοποιηθεί αίτημα τον Αύγουστο του 2024 που προωθήθηκε προς το Υπουργείο μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας στις 5 Σεπτεμβρίου του προαναφερθέντος έτους, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία και λειτουργία ενός πρότυπου Κέντρου Αστρονομίας – Αστροτουρισμού και Επιστημών. Η αιτούμενη παραχώρηση αφορά χρονική διάρκεια έως 25 έτη, με πρόβλεψη για δεκαετή παράταση, μετατρέποντας έναν ανενεργό χώρο σε πόλο έλξης επιστημονικού ενδιαφέροντος και τουριστικής ανάπτυξης.

«Το προτεινόμενο Κέντρο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κεντρική Ελλάδα, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκμεταλλευόμενο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τον καθαρό ουρανό της Ευρυτανίας.

Στο όλο εγχείρημα πολύτιμη είναι η συμβολή του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Νόμου Ευρυτανίας και του Προέδρου κ. Δημήτρη Δεληγεωργόπουλου, καθώς και η τεχνογνωσία του όταν το έργο χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί» επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου.

«Επενδύουμε στις επιστήμες και στον ποιοτικό τουρισμό»

Με αφορμή την απόφαση του Δ.Σ., ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακάβας, δήλωσε:

«Με την πρότασή μας για τη δημιουργία του Κέντρου Αστρονομίας και Επιστημών, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη μελλοντική ταυτότητα του Καρπενησίου. Στόχος μας είναι να δώσουμε ξανά ζωή σε έναν ιστορικό χώρο, όπως το Κ.Ε.Γ.Ε., μετατρέποντάς τον σε μια κυψέλη γνώσης και καινοτομίας. Ο αστροτουρισμός αποτελεί μια παγκόσμια τάση και η Ευρυτανία διαθέτει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει. Επενδύουμε στις επιστήμες και στον ποιοτικό τουρισμό, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική μας οικονομία και τη νέα γενιά του τόπου μας.»

Με την έγκριση της εισήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Υπουργείο.