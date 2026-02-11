Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.
- Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
- Χειροπέδες σε πιλότο κατηγορούμενο για παιδεραστία λίγο πριν την απογείωση
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Σε ανακοίνωσε που εξέδωσε ο Δήμος Βριλησσίων, σχετικά με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην Περιφερειακή Αιγάλεω αναφέρει:
- Η Τότεναμ θα πληρώσει (πολύ) ακριβά την απόλυση του Τόμας Φρανκ
- Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
- Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
- Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
- Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
- Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
- Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας
- Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις