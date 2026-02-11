Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

Σε ανακοίνωσε που εξέδωσε ο Δήμος Βριλησσίων, σχετικά με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην Περιφερειακή Αιγάλεω αναφέρει:

«Νωρίς το πρωί της Τετάρτης απορριμματοφόρο του Δήμου Βριλησσίων ανετράπη στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο 52χρονος οδηγός του οχήματος, υπάλληλος του Δήμου Βριλησσίων, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παραμένουμε στο πλευρό του εργαζομένου μας για την παροχή κάθε δυνατής στήριξης. O Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης βρέθηκε στο νοσοκομείο συνομίλησε με τον οδηγό και του εξέφρασε την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή του, ενώ μετέφερε τις θερμότερες ευχές όλων των ανθρώπων του Δήμου μας για ταχεία ανάρρωση.

Το ατύχημα σημειώθηκε, ενώ το απορριμματοφόρο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του με προορισμό τον ΧΥΤΑ της Φυλής, προκειμένου να αδειάσει απορρίμματα. Σε ό,τι αφορά το όχημα αυτό είχε περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο, χωρίς κάποια παρατήρηση-έλλειψη, ενώ από την ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές το όχημα δεν ήταν υπέρβαρο. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.