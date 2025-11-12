Διαδημοτική πράξη στήριξης-Δήμος της Αττικής δώρισε απορριμματοφόρο σε δήμο της περιφέρειας

Έμπρακτη απόδειξη της διαδημοτικής αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί η απόφαση του Δήμου Ιλίου να παραχωρήσει έπειτα από αίτημα δωρεάν ένα απορριμματοφόρο όχημα στον Δήμο Αμφίκλειας–Ελάτειας, με σκοπό την ενίσχυση του έργου καθαριότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους της περιοχής.

Η σχετική απόφαση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου (Απόφαση 122/2025), μετά από εισήγηση της Δημάρχου Ιλίου, Ανδριάνας Αλεβίζου – Κουκουβίνου. Το όχημα θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση του στόλου καθαριότητας του ορεινού Δήμου Αμφίκλειας–Ελάτειας, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες σε απομακρυσμένους οικισμούς και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των δημοτών του.

Βιώσιμες λύσεις

Σε επιστολή ευχαριστίας προς τη Δήμαρχο Ιλίου, η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμησή της για τη δωρεά, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διαδημοτικής συνεργασίας και αλληλεγγύης. Όπως ανέφερε, «με τη συμπαράσταση και την έμπρακτη προσφορά ανάμεσα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να βρεθούν ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις».

Η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, δήλωσε σχετικά: «Η αλληλεγγύη, η συνεργασία είναι ο δρόμος για μια πιο λειτουργική και ανθρώπινη αυτοδιοίκηση.»

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ιλίου