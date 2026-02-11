Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Η εικόνα της Μάργκο Ρόμπι σήμερα είναι συνώνυμη της κομψότητας. Κόκκινα χαλιά, haute couture εμφανίσεις και προσεγμένες συνεντεύξεις. Όμως η ίδια δεν κρύβει πως τα χρόνια που ζούσε στο Λονδίνο είχαν πολύ λιγότερη… φινέτσα και πολύ περισσότερο αλκοόλ.

Η 35χρονη σταρ των «Wuthering Heights» και «Barbie» μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που έμενε στο Κλάπαμ, παραδεχόμενη ότι είχε «φάει» πόρτα από το διαβόητο Infernos αλλά και από «τα περισσότερα κλαμπ της περιοχής». Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκάλυψε λεπτομέρειες από το bachelorette πάρτι της, όπου πρωταγωνιστούσε ένας στρίπερ ντυμένος… Χάρι Πότερ.

Μέχρι το 2016, η Ρόμπι ζούσε σε ένα παλιό τετραώροφο διαμέρισμα με έξι φίλους της, το οποίο αποκαλούσαν ειρωνικά: «Το αρχοντικό». Η ίδια έχει περιγράψει εκείνη την εποχή ως τις πιο ανέμελες και χαρούμενες μέρες της ζωής της. Η παρέα ήταν τόσο δεμένη, που –σύμφωνα με την ίδια– καθιέρωσαν ακόμα και κοινό «τατουάζ σπιτιού».

Η «πόρτα» του κλαμπ που δεν σε πετάει έξω

Μιλώντας στο podcast «Table Manners», θυμήθηκε πώς οι συγκάτοικοί της της είχαν διαφημίσει το Infernos ως το μέρος από όπου «δεν γίνεται να σε πετάξουν έξω». Όταν βρέθηκαν όλοι μαζί για ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, αποφάσισαν να το δοκιμάσουν στην πράξη. Το αποτέλεσμα; Σε λιγότερο από ένα τέταρτο τους συνόδευαν προς την έξοδο.

Όπως είπε γελώντας, διαμαρτυρόταν στους πορτιέρηδες ότι «είναι το Infernos, δεν γίνεται να μας διώχνετε», για να λάβει την απάντηση ότι «σχεδόν όλα επιτρέπονται — αλλά όχι αυτό που έκανε η φίλη σου». Δεν αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη, ωστόσο παραδέχτηκε πως για ένα διάστημα η παρέα είχε αποκλειστεί από αρκετά μαγαζιά της περιοχής.

Η γοητεία του Κλάπαμ ήταν τέτοια, που όταν έψαχναν σπίτι, υπέγραψαν συμβόλαιο απλώς και μόνο επειδή βρισκόταν… λίγα μέτρα από το Infernos. Η ζωή τους τότε έμοιαζε περισσότερο με φοιτητική εστία παρά με καθημερινότητα ανερχόμενης ηθοποιού.

Φωτογραφίες από το 2014 δείχνουν μια διαφορετική Μάργκο Ρόμπι: να ποζάρει στην ταράτσα με την παρέα της, φορώντας μπλουζάκι που έγραφε «Oscars Bait» — ειρωνικό αν σκεφτεί κανείς ότι λίγα χρόνια αργότερα θα ήταν υποψήφια για Όσκαρ για το «I, Tonya». Σε άλλες εικόνες, σακούλες γεμάτες άδεια κουτάκια μπίρας έξω από το σπίτι μαρτυρούν το κλίμα των ημερών.

View this post on Instagram A post shared by Margot Robbie (@margotrobbieofficial)

Η παρέα που έφτιαξε την Lucky Chap

Από εκείνη την παρέα γεννήθηκε το 2015 και η εταιρεία παραγωγής Lucky Chap, που ίδρυσαν η Ρόμπι, ο σύζυγός της Τομ Άκερλι, η Σοφία Κερ και ο Τζόζι ΜακΝαμάρα. Σήμερα η εταιρεία υπογράφει επιτυχίες με έντονο γυναικείο αποτύπωμα, όπως τα «I, Tonya», «Promising Young Woman» και «Barbie».

Όσο για το bachelorette της; Οι φίλες της φρόντισαν να το κάνουν αξέχαστο. Έφεραν στρίπερ μεταμφιεσμένο σε Χάρι Πότερ, με ρόμπα, γυαλιά και το χαρακτηριστικό σημάδι στο μέτωπο. «Ήταν ξεκαρδιστικό, όχι σέξι», παραδέχτηκε, τονίζοντας πως όλες ήταν τόσο μεθυσμένες που απλώς γελούσαν ασταμάτητα.

*Mε πληροφορίες από: Daily Mail