Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκο Ρόμπι ξέρει από στυλ. Κατά τη συμμετοχή της στην παγκόσμια συνέντευξη για τη νέα της ταινία Wuthering Heights την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, η 35χρονη Αυστραλή ηθοποιός φόρεσε ένα ολόμαυρο, δερμάτινο σύνολο με μίνι φούστα και κορσέ της Vivienne Westwood, το οποίο είχε σχεδιάσει η Αγγλίδα πρωτοπόρος της μόδας χρόνια πριν γεννηθεί η Μάργκο Ρόμπι και το οποίο συνδύασε με τακούνια που αψηφούσαν τη βαρύτητα.

Ο στιλίστας της ηθοποιού, Άντριου Μουκαμάλ, επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα παπούτσια της ήταν σχεδιασμένα από τον Christian Louboutin. Τα Conquillas της, φτιαγμένα κατά παραγγελία, κατασκευάστηκαν στην Ιταλία και ανήκουν στη σειρά φθινόπωρο/χειμώνας 2014-15, σύμφωνα με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Η Ρόμπι συνδύασε τα εντυπωσιακά παπούτσια με ένα δερμάτινο σύνολο της Vivienne Westwood από την συλλογή του φθινοπώρου του 1988, με χαμηλή κορσέ σε συνδυασμό με μια καπιτονέ, φουσκωτή μίνι φούστα. Για την ιστορία να πούμε ότι η ηθοποιός γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1990

«Φθινόπωρο του 1988»

Το μπροστινό μέρος και οι πλευρές της πλατφόρμας χωρίς τακούνι είναι μυτερά και λεία, ενώ το πίσω μέρος έχει ένα σχεδιασμό με αιχμηρά στοιχεία που ξεκινούν από το κάτω μέρος και καταλήγουν σε έναν φιόγκο.

«Αυτά τα τακούνια» σχολίασε κάποιος με κεφαλαία γράμματα για το look της σταρ στην ανάρτηση του Μουκαμάλ, η οποία περιλάμβανε ένα κοντινό πλάνο του outfit.

Το κυρίαρχο στυλ

Για να διατηρήσει τη γοητεία της, η Ρόμπι κράτησε το μακιγιάζ της φυσικό, με nude χείλη και κοντά, φυσικά νύχια, επίσης σε nude απόχρωση. Τα ξανθά μαλλιά της έπεφταν κάτω από τους ώμους της, με χωρίστρα στη μέση.

Για τις εμφανίσεις της στην περιοδεία Τύπου, η Ρόμπι, που υποδύεται την Κάθριν Έρνσο απέναντι στον Χίθκλιφ του Τζέικομπ Ελόρντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, παρέμεινε πιστή στο θέμα της ταινίας για την προσαρμογή του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ από το 1847.

Τρικ της περιοδείας Τύπου

Μόλις μία μέρα πριν από το συνδυασμό Westwood-Louboutin, η ηθοποιός της άλλης αγαπημένης ταινίας, του Suicide Squad, τράβηξε τα βλέμματα με μια άλλη εμφάνιση στην περιοδεία προώθησης, φτιαγμένη από μαλλιά.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η Τουρκάλα σχεδιάστρια μόδας Dilara Findikoglu, που ζει στο Λονδίνο, δημιούργησε το φόρεμα ειδικά για τη Ρόμπι, εμπνευσμένη από την εμμονή της βικτοριανής εποχής με τα μαλλιά.

Νωρίτερα στην περιοδεία για την προώθηση της ταινίας, η Ρόμπι χάρισε στον 28χρονο συμπρωταγωνιστή της δύο χρυσά δαχτυλίδια που φτιάχτηκαν ειδικά για αυτούς από την Cece Jewellery’s Cece Fein-Hughes, η οποία έχει σχεδιάσει και για την Τέιλορ Σουίφτ.

Τα κοσμήματα φέρουν μια επιγραφή με ένα απόσπασμα της Μπροντέ («Από ό,τι και αν είναι φτιαγμένες οι ψυχές μας, η δική του και η δική μου είναι ίδιες») καθώς και τα αρχικά της Κάθι και του Χίθκλιφ και την ημερομηνία «1847-2026», μια αναφορά στο έτος έκδοσης του βιβλίου και στο έτος κυκλοφορίας της νέας ταινίας, σύμφωνα με το British Vogue.

*Με στοιχεία από people.com