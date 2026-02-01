magazin
Η Μάργκοτ Ρόμπι φοράει το κολιέ Taj Mahal των 8 εκατ. δολαρίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ – Η βαριά ιστορία του κοσμήματος
Η Μάργκοτ Ρόμπι φοράει το κολιέ Taj Mahal των 8 εκατ. δολαρίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ – Η βαριά ιστορία του κοσμήματος

Η ιστορία του κολιέ Taj Mahal, ωστόσο, ξεκινάει αιώνες πριν περάσει στα χέρια της Cartier και το φορέσει η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι μια περιοδεία Τύπου μπορεί να είναι εξίσου προσεκτικά σχεδιασμένη με μια παράσταση. Στην πρεμιέρα της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) στο Λος Άντζελες στις 28 Ιανουαρίου, η ηθοποιός έλαμψε με την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή της μέχρι σήμερα, εμφανιζόμενη στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του Χόλιγουντ, το περίφημο διαμαντένιο κολιέ Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Η πρεμιέρα, που πραγματοποιήθηκε στο TCL Chinese Theatre, σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για τη Ρόμπι, η οποία πρωταγωνιστεί ως Κάθριν Έρνσοου στην προσαρμογή της Έμεραλντ Φενέλ του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ από το 1847, δίπλα στον Τζέικομπ Ελόρντι ως Χίθκλιφ.

Ενώ η μαύρη και κόκκινη τουαλέτα Schiaparelli Haute Couture της κέρδισε το θαυμασμό του κοινού, ήταν το κόσμημα στο λαιμό της που έγινε αμέσως το επίκεντρο της βραδιάς. Το διαμάντι Taj Mahal σε σχήμα καρδιάς, σε κολιέ Cartier και αξίας περίπου 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων, ανήκε κάποτε στην Τέιλορ και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επική ιστορία αγάπης της αείμνηστης σταρ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

REUTERS/Mario Anzuoni

Mια μεγαλοπρεπής ρομαντική χειρονομία

Ο στιλίστας της Ρόμπι, Άντριου Μουκαμάλ, επέλεξε το κολιέ ως σκόπιμο σημείο αναφοράς. Το κομμάτι είχε αρχικά δοθεί ως δώρο στην Τέιλορ από τον Μπάρτον το 1972 για να γιορτάσει τα 40α γενέθλιά της, μια μεγαλοπρεπής, ρομαντική χειρονομία που ταιριάζει σε μια από τις πιο ταραχώδεις και παθιασμένες σχέσεις του Χόλιγουντ.

Όπως είπε ο Μπάρτον με το γνωστό αστείο του όταν της το έδωσε: «Θα ήθελα να της αγοράσω το Taj Mahal ολόκληρο, αλλά θα κόστιζε πάρα πολύ για να το μεταφέρω».

Η ιστορία του κολιέ, ωστόσο, ξεκινάει αιώνες πριν το φορέσει η Τέιλορ. Το «διαμάντι Taj Mahal» προέρχεται από την Ινδία και είναι ένα από τα χιλιάδες κοσμήματα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που αφαιρέθηκαν από εκεί κατά τη διάρκεια αιώνων αποικιοκρατίας. Αγοράστηκε από τον οίκο Cartier, σύμφωνα με πληροφορίες τη δεκαετία του 1970, στη συνέχεια πωλήθηκε στον τότε σύζυγο της Τέιλορ, Ρίτσαρντ Μπάρτον, και αργότερα πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2011 μετά το θάνατο της Τέιλορ.

Το «διαμάντι Taj Mahal» προέρχεται από την Ινδία και είναι ένα από τα χιλιάδες κοσμήματα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που αφαιρέθηκαν από εκεί κατά τη διάρκεια αιώνων αποικιοκρατίας

Το κόσμημα κατέληξε στην Cartier

Το διαμάντι χρονολογείται από τις αρχές του 17ου αιώνα και δόθηκε για πρώτη φορά από τον αυτοκράτορα των Μογγόλων Shah Jahangir στη σύζυγό του Nur Jahan. Στο μενταγιόν είναι χαραγμένες οι λέξεις «Η αγάπη είναι αιώνια» σε περσική διάλεκτο, μαζί με το όνομα της Nur Jahan.

Μετά το θάνατό της, το κόσμημα πέρασε στον γιο της, Shah Jahan, ο οποίος το χάρισε στη σύζυγό του, Mumtaz Mahal. Όταν η Mumtaz πέθανε τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Shah Jahan ανέθεσε την κατασκευή του Taj Mahal ως φόρο τιμής σε αυτήν, εμπνέοντας το όνομα του διαμαντιού και εδραιώνοντας την κληρονομιά του ως σύμβολο αιώνιας αφοσίωσης.

Τελικά, το κόσμημα κατέληξε στην Cartier, η οποία το επανατοποθέτησε από το αρχικό του μεταξωτό κορδόνι. Ο σχεδιαστής της Cartier, Άλφρεντ Ντουράντε, δημιούργησε την πλέον εμβληματική αλυσίδα από χρυσό, ρουμπίνι και διαμάντια, συμπληρωμένη με διακοσμητικές φούντες και ροδέλες.

Ο τρέχον ιδιοκτήτης του δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί δημοσίως, προσθέτοντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου στο πώς η Ρόμπι και ο Μουκαμάλ εξασφάλισαν το κομμάτι για την πρεμιέρα

Ο Μπάρτον το αγόρασε κρυφά

Το 1972, ο πρόεδρος της Cartier, Μισέλ τομάς, έδειξε το κολιέ στους Μπάρτον και Τέιλορ αφού ο Μπάρτον ζήτησε ιδέες για δώρο ενόψει της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου και των γενεθλίων της Τέιλορ στις 27 Φεβρουαρίου.

Ο Μπάρτον το αγόρασε κρυφά και έκανε έκπληξη στην Τέλορ κατά τη διάρκεια των εορτασμών των γενεθλίων της στη Βουδαπέστη.

Μετά τον θάνατο της Τέιλορ, το κολιέ πωλήθηκε το 2011 ως μέρος μιας μεγαλύτερης δημοπρασίας της συλλογής κοσμημάτων της, φθάνοντας τα 8,8 εκατομμύρια δολάρια. Ο τρέχον ιδιοκτήτης του δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί δημοσίως, προσθέτοντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου στο πώς η Ρόμπι και ο Μουκαμάλ εξασφάλισαν το κομμάτι για την πρεμιέρα.

Είτε ως δάνειο από την περιουσία της Τέιλορ είτε από άλλο ιδιώτη κάτοχο, η εμφάνιση του κολιέ στο κόκκινο χαλί συνέδεσε αμέσως τη γοητεία του παλιού Χόλιγουντ με τη σύγχρονη δύναμη των σταρ.

Η γοτθική ένταση της ταινίας

Η Ρόμπι συνδύασε το ιστορικό κόσμημα με μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Schiaparelli που μόλις είχε παρουσιαστεί στην πασαρέλα του Παρισιού. Το στράπλες φόρεμα είχε σφιχτά δεμένο μπούστο και μια εντυπωσιακή φούστα με κόκκινο και μαύρο ντεγκραντέ που θύμιζε πέταλα λουλουδιών, αντανακλώντας διακριτικά τη γοτθική ένταση της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ολοκλήρωσε το λουκ με ειδικά σχεδιασμένα σκουλαρίκια με διαμάντια 38 καρατίων από τη Lorraine Schwartz και ένα δαχτυλίδι με ρουμπίνι και διαμάντια του 19ου αιώνα από τον Fred Leighton. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα κομψό χτένισμα, ενώ το μακιγιάζ της ήταν απαλό και φυσικό, με εξαίρεση τα ροζ χείλη.

Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από τις επιλογές της γκαρνταρόμπας της, η Ρόμπι εξήγησε στο Variety: «Αυτά είναι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Αν θέλαμε να μετατρέψουμε την ιστορία στης Μπροντέ σε φόρεμα, πώς θα έμοιαζε; Η ιδέα ότι απορροφά το έδαφος… διαποτίζει το φόρεμα. Η σκοτεινή δαντέλα και η σκοτεινή αποσύνθεση».

Πρόσθεσε ότι τα ρούχα της κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου θα συνεχίσουν να εξελίσσονται, λέγοντας: «Τα ρούχα μας θα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου για να καλύψουν μερικές από τις θέσεις και τις ιδέες της ταινίας».

 Οι Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 28 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Έγινε «συνεξαρτημένη» από τον Ελόρντι

Οι παραλληλισμοί μεταξύ της ιστορίας του κολιέ και των θεμάτων της ταινίας δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τη δημιουργική ομάδα. Η σκηνοθέτις Έμερλαντ Φενέλ σημείωσε ότι η ίδια, η Ρόμπι και ο συμπρωταγωνιστής Τζέικομπ Ελόρντι συζητούσαν συχνά για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ μπάρτον ενώ διαμόρφωναν τη σχέση μεταξύ της Κάθι και του Χίθκλιφ.

Όπως η Τέιλορ και ο Μπάρτον, οι φανταστικοί εραστές χαρακτηρίζονται από εμμονή, ευμεταβλητότητα και έναν αδιάσπαστο δεσμό.

Αυτή η ένταση ξεπέρασε τα όρια της οθόνης. Η Ρόμπι είπε στην αμερικανική εταιρία έκδοσης εισιτηρίων Fandango ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έγινε «συνεξαρτημένη» από τον Ελόρντι, μια δυναμική που αναπτύχθηκε «αρκετά γρήγορα».

Ο Ελόρντι επανέλαβε αυτό το συναίσθημα με τη δική του τρυφερή παρατήρηση.

«Είναι απλά μια ελίτ ηθοποιός»

«Έχουμε μια αμοιβαία εμμονή. Αν έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς ένα κινηματογραφικό πλατό με τη Μάργκοτ Ρόμπι, θα φροντίσεις να είσαι πάντα σε απόσταση 5-10 μέτρων, παρακολουθώντας πώς πίνει το τσάι της, πώς τρώει το φαγητό της» σχολίασε και πρόσθεσε: «Είναι απλά μια ελίτ ηθοποιός».

Με την πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Φεβρουαρίου, η εμφάνιση της Ρόμπι στο κόκκινο χαλί έμοιαζε με κάτι περισσότερο από μια στιγμή στη μόδα του χρόνου.

Φορώντας το κολιέ Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, μπήκε σε μια κάστα κινηματογραφικών ρομαντικών ηρωίδων, τιμώντας μια ιστορία αγάπης που συνέβαλε στον καθορισμό του Χόλιγουντ, ενώ ταυτόχρονα εισήγαγε μια νέα ερμηνεία μιας από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες της λογοτεχνίας.

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Οι Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 28 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni 

