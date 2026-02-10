Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.
Η Μάργκο Ρόμπι θυμάται μια συμβουλή από έναν συνάδελφό της ηθοποιό που ήταν τόσο προσβλητική όσο και ανεπιθύμητη. Σε μια ζωντανή συνέντευξη με τη μουσικό Charli xcx με αφορμή την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός απάντησε σε μια ερώτηση για το χειρότερο δώρο που είχε λάβει ποτέ.
«Στην αρχή της καριέρας μου, ένας συνάδελφος ηθοποιός, ένας άνδρας ηθοποιός, μου έδωσε ένα βιβλίο με τίτλο Why French Women Don’t Get Fat (Γιατί οι Γαλλίδες δεν Παχαίνουν), το οποίο ουσιαστικά σου έλεγε να τρως λιγότερο», είπε η 35χρονη Ρόμπι. Ο οδηγός για τον τρόπο ζωής της ζωγράφου και πρώην Μιρέιγ Γκιλιανό εκδόθηκε το 2007.
Η αντίδραση της Ρόμπι τότε, πρόσθεσε, ήταν άμεση κι αντανακλαστική: «Σκέφτηκα “ω, άντε γ@μήσου, φίλε”».
«Η καριέρα σου τελείωσε, μωρό μου»
Ο ηθοποιός της χάρισε το βιβλίο «πραγματικά πολύ παλιά» συνέχισε η σταρ . «Δεν έχω ιδέα πού μπορεί να βρίσκεται τώρα».
Γυρίζοντας προς την κάμερα, η Charli αστειεύτηκε: «Η καριέρα σου τελείωσε, μωρό μου» είπε αναφερόμενη σε εκείνον τον αγενή ηθοποιό, τον οποίο ποτέ δεν ονόμασε η Ρόμπι.
«Ουσιαστικά μου έδωσε ένα βιβλίο για να μου πει ότι πρέπει να χάσω βάρος» είπε η Ρόμπι. «Εγώ απάντησα “Ουάου”».
Η αντίδραση της Ρόμπι τότε, πρόσθεσε, ήταν άμεση κι αντανακλαστική: «Σκέφτηκα “ω, άντε γ@μήσου, φίλε”»
Δείτε τη συζήτηση της Μάργκο Ρόμπι και της Charli xcx
Οι Έλληνες το αγάπησαν το βιβλίο
Το βιβλίο «Γιατί οι Γαλλίδες δεν Παχαίνουν» κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το 2005 κι αγαπήθηκε πολύ από το αναγνωστικό κοινό γιατί παρέχει έναν τρόπο διατροφής αντι-δίαιτας.
Όπως γράφει και το οπισθόφυλλο, άλλωστε:
«Mοντέρνο, πειστικό, έξυπνο, χιουμοριστικό, επίκαιρο: το απόλυτο βιβλίο αντι-δίαιτας, που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που σκέφτεστε και ζείτε. Οι Γαλλίδες δεν παχαίνουν, αλλά απολαμβάνουν το ψωμί και τα γλυκά, το κρασί και τα γεύματα τριών πιάτων σε μόνιμη βάση. Η Μιρέιγ Γκιλιανό ξεκλειδώνει τα απλά μυστικά αυτού του «γαλλικού παράδοξου» – δηλαδή πως οι Γαλλίδες απολαμβάνουν το φαγητό ενώ παραμένουν κομψές και υγιείς – και μας μεταφέρει μια γοητευτική και ενθαρρυντική θεωρία για την υγεία και τη διατροφή στην εποχή μας.
»Με απλές, εφικτές στρατηγικές και δεκάδες συνταγές που θα ορκιζόσασταν ότι είναι παχυντικές, αποκαλύπτει τα υλικά μιας ζωής σταθερού βάρους – από τη θαυματουργή θεραπεία του Σαββατοκύριακου της Μαγικής Σούπας με τα Πράσα για επείγοντα περιστατικά, μέχρι τα καθημερινά κόλπα που μας ξεγελούν ώστε να αισθανόμαστε χορτασμένοι. Με έμφαση στη φρεσκάδα, την ποικιλία, την ισορροπία και φυσικά την απόλαυση, η συγγραφέας μας δείχνει πως η καθεμιά μας μπορεί να μάθει να τρώει, να πίνει και να κινείται σαν Γαλλίδα».
*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mario Anzuoni
