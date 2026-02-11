Greek State to Re-Issue 10Y Bond
The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036
Greece’s Public Debt Management Agency (PDMA) on Tuesday announced that it will proceed with an auction for the re-opening of a Greek government bond with a fixed interest rate of 3.375% and with maturity of June 16, 2036, on Wednesday, Feb. 11.
The auction will be in book entry form.
PDMA said the re-opening aims to satisfy investors’ demand, while also facilitating secondary market’s operation.
The amount to be auctioned is up to 300 million euros, and the settlement date is Feb. 18, 2026.
Only Primary Dealers (PDs) are allowed to participate according to their Operation Regulations, effective as of 1/1/2026, with up to 5 competitive bids each, placed through the Electronic Trading System (H.D.A.T.) until 12:00 p.m. local time on February 11, 2026.
Only competitive bids will be accepted and will be allotted sequentially at the requested prices until the auctioned amount is covered.
