Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11 Φεβρουαρίου 2026, 09:40

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Greece’s Public Debt Management Agency (PDMA) on Tuesday announced that it will proceed with an auction for the re-opening of a Greek government bond with a fixed interest rate of 3.375% and with maturity of June 16, 2036, on Wednesday, Feb. 11.

The auction will be in book entry form.

PDMA said the re-opening aims to satisfy investors’ demand, while also facilitating secondary market’s operation.

The amount to be auctioned is up to 300 million euros, and the settlement date is Feb. 18, 2026.

Only Primary Dealers (PDs) are allowed to participate according to their Operation Regulations, effective as of 1/1/2026, with up to 5 competitive bids each, placed through the Electronic Trading System (H.D.A.T.) until 12:00 p.m. local time on February 11, 2026.

Only competitive bids will be accepted and will be allotted sequentially at the requested prices until the auctioned amount is covered.

Source: tovima.com

English edition
Ongoing Dialogue for “Calm Waters”
English edition 09.02.26

Ongoing Dialogue for “Calm Waters”

The main “thorn,” from the perspective of Turkish media, is, pending the SCC, the one and only dispute that Greece—according to the Prime Minister—recognizes with Turkey: the delimitation of the continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ)

Σύνταξη
When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated
English edition 07.02.26

When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated

Private sector employees are entitled to the Easter bonus, which must be paid by Holy Wednesday, with amounts based on salary type, length of employment, and current wage level

Σύνταξη
UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid
English edition 07.02.26

UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid

A UN Security Council committee has agreed to exempt 17 humanitarian projects from sanctions on North Korea, clearing the way for delayed aid deliveries as Seoul and Washington seek renewed engagement with Pyongyang

Σύνταξη
Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance
English edition 07.02.26

Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance

An estimated 119,000 office-based jobs in technology, finance and professional services — roles largely held by women — could be automated away over the next decade.

Σύνταξη
Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026
English edition 03.02.26

Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026

The measure will be implemented through the state’s new Integrated Public Information System and is aimed at increasing transparency and improving the recording of overtime work

Σύνταξη
Power Providers Post February Electricity Tariffs
English edition 02.02.26

Power Providers Post February Electricity Tariffs

Although the wholesale electricity price on the energy exchange eased slightly in Jan. — falling to 108.67 euros per megawatt-hour from 110.04 euros in Dec. — most suppliers kept their green tariff charges stable.

Σύνταξη
S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus
English edition 31.01.26

S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus

In a report titled “2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks,” the ratings agency said the two economies continue to show favourable medium-term prospects, broadly converging with the rest of the euro zone.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Unemployment at 7.5% in December
English edition 30.01.26

Unemployment at 7.5% in December

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
