ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε και επίσημα από σήμερα (12/3) το Καυτανζόγλειο. Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, της διοίκησης του Σταδίου αλλά και εκπροσώπων του Δικεφάλου έπεσαν οι υπογραφές για τη χρήση του γηπέδου από τους «ασπρόμαυρους» για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη, με τον ΠΑΟΚ να μετακομίζει στο Καυτανζόγλειο όταν το κρίνει εκείνος, από την επόμενη σεζόν κι έπειτα. Όταν ουσιαστικά θα πρόκειται να ξεκινήσουν τα έργα για τη Νέα Τούμπα.

Στη συμφωνία καθορίζονται με σαφήνεια οιυποχρεώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών καθώς και τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε το στάδιο να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν η CEO του συλλόγου, Μαρία Γκοντσάροβα, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Άγγελος Αναστασιάδης, και το μέλος της διοίκησης, Γιάννης Δημογιάννης.

Όσα είπε ο Γιάννης Βρούτσης:

«Επιτρέψτε μου να κάνω μία δήλωση με τη μορφή τίτλου της σημερινής συνάντησης. Το φιλόξενο, πολλά υποσχόμενο και σε πλήρη εξέλιξη αναβάθμισης Καυτανζόγλειο υποδέχεται με ανοιχτές τις πόρτες και την αγκαλιά του, τον ιστορικό και εμβληματικό ΠΑΟΚ για πρώτη φορά θεσμικά και επίσημα. Το κάνουμε ενσυνείδητα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα, χρειάζεται την αρωγή της Πολιτείας, την είχε και θα την έχει. Όπως είπα στην κυρία Γκοντσάροβα, θα είμαστε σε ότι χρειαστεί κοντά τους».

Από πλευράς της η κα Γκοντσάροβα εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ είπε

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αρχές που συμμετείχαν για αυτή την συμφωνία και τον κύριο Υπουργό, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας γιατί είναι άνοιξη και βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και η έναρξη της επόμενης σεζόν είναι και αυτή σύντομα.

Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την θέληση, αυτό το πάθος για αυτή την συνεργασία με όλες τις αρχές, για να μπορέσουμε την νέα σεζόν να είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ελπίζω να βλέπουν όλοι τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να διαφημίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες παίκτες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια κοινή προσπάθεια για αυτό χρειαζόμαστε το κράτος να είναι κοντά μας, να προωθήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, χωρίς υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις και αυτό το βήμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι το κράτος θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια».