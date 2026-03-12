ΠΑΟΚ: Προπονήθηκαν κανονικά Πέλκας και Παβλένκα

Καλά νέα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Δημήτρη Πέλκα και Γίρι Παβλένκα να συμμετέχουν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής (12/3) προπόνησης.

Την ίδια ώρα, οι Τζόντζο Κένι, Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία και η συμμετοχή τους στο Κυριακάτικο (15/3, 18:00) ματς της Τούμπας με τον Λεβαδειακό παραμένει ερωτηματικό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το ποδόσφαιρο βρέθηκε σε πρώτο πλάνο στην προπόνηση της Πέμπτης (12.03) στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες να δουλεύουν σε όλους τους τομείς εν όψει Λεβαδειακού.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής, ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Γίρι Παβλένκα προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ενώ οι Τζόντζο Κένι, Γιώργος Γιακουμάκης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (13.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».