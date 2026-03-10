ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τους τραυματίες ενόψει Λεβαδειακού

Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ δεν έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα και έτσι ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα μπορεί να δουλέψει αρκετές μέρες ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό την Κυριακή, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Μετά το χθεσινό ρεπό οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Ρουμάνος τεχνικός περιμένει σταδιακά επιστροφές τραυματιών στο κανονικό πρόγραμμα. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Γίρι Παβλένκα δούλεψε μόνος του στο γήπεδο, ενώ οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

H ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο μαραθώνιος των συνεχόμενων αγώνων τελείωσε το βράδυ της Κυριακής με το ντέρμπι στον Πειραιά. Πλέον το αγωνιστικό τμήμα έχει μπροστά του τη μάχη με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Η προετοιμασία για το επικείμενο παιχνίδι ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (10.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

Την Τετάρτη (11.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».