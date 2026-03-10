sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τους τραυματίες ενόψει Λεβαδειακού
Ποδόσφαιρο 10 Μαρτίου 2026, 22:03

ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τους τραυματίες ενόψει Λεβαδειακού

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περιμένει και επιστροφές.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ δεν έχει παιχνίδι μεσοβδόμαδα και έτσι ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα μπορεί να δουλέψει αρκετές μέρες ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό την Κυριακή, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Μετά το χθεσινό ρεπό οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Ρουμάνος τεχνικός περιμένει σταδιακά επιστροφές τραυματιών στο κανονικό πρόγραμμα. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Γίρι Παβλένκα δούλεψε μόνος του στο γήπεδο, ενώ οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

H ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο μαραθώνιος των συνεχόμενων αγώνων τελείωσε το βράδυ της Κυριακής με το ντέρμπι στον Πειραιά. Πλέον το αγωνιστικό τμήμα έχει μπροστά του τη μάχη με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Η προετοιμασία για το επικείμενο παιχνίδι ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (10.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Γίρι Παβλένκα δούλεψε μόνος του στο γήπεδο, ενώ οι Γιώργος Γιακουμάκης , Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (11.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι σε νεκρό χρόνο (96’) στο ματς-θρίλερ

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ ενώ είχε και δοκάρι

Βάιος Μπαλάφας
