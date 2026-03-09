ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν φέτος στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό. Σήμερα (9/3) η ΕΠΟ γνωστοποίησε στους δύο φιναλίστ πόσα εισιτήρια τους αναλογούν, με την κάθε ομάδα να παίρνει από 7.872 για το μεγάλο παιχνίδι.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως 4.000 εισιτήρια θα δοθούν για τις ανάγκες της διοργανώτριας αρχής, ενώ έγιναν γνωστές και οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Εκείνοι του ΠΑΟΚ θα πάρουν θέση στις Θύρες 29 έως 48, στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, ενώ αντίστοιχα ο ΟΦΗ θα πάρει τις Θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17, μέχρι και την απέναντι πλευρά στις Θύρες 53 έως 56, δηλαδή αυτές που βρίσκονται στη νότια πλευρά του Πανθεσσαλικού.

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για το πότε θα αρχίσει η προπώληση των εισιτηρίων αλλά και ο τρόπος διανομής τους για τον κόσμο των δύο ομάδων.