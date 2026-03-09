Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Από τόσα εισιτήρια θα πάρουν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τον τελικό του Πανθεσσαλικού
Η ενημέρωση της ΕΠΟ για τα εισιτήρια που αναλογούν στους δυο φιναλίστ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό στάδιο
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν φέτος στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό. Σήμερα (9/3) η ΕΠΟ γνωστοποίησε στους δύο φιναλίστ πόσα εισιτήρια τους αναλογούν, με την κάθε ομάδα να παίρνει από 7.872 για το μεγάλο παιχνίδι.
Παράλληλα, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως 4.000 εισιτήρια θα δοθούν για τις ανάγκες της διοργανώτριας αρχής, ενώ έγιναν γνωστές και οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων.
Εκείνοι του ΠΑΟΚ θα πάρουν θέση στις Θύρες 29 έως 48, στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, ενώ αντίστοιχα ο ΟΦΗ θα πάρει τις Θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17, μέχρι και την απέναντι πλευρά στις Θύρες 53 έως 56, δηλαδή αυτές που βρίσκονται στη νότια πλευρά του Πανθεσσαλικού.
Το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για το πότε θα αρχίσει η προπώληση των εισιτηρίων αλλά και ο τρόπος διανομής τους για τον κόσμο των δύο ομάδων.
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Από τόσα εισιτήρια θα πάρουν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τον τελικό του Πανθεσσαλικού
- Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
- Δέκα λέξεις του Γιόκιτς συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα
- «Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
- LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
- Μπαρτζώκας: «Ερωτηματικό ο Βεζένκοφ – Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Γουόκαπ»
- Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
- Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις