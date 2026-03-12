Ο παλμός της πόλης χτυπάει για 21 χιλιόμετρα: Η μοναδική εμπειρία του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Η Αθήνα την Κυριακή 8 Μαρτίου γέμισε από χρώματα, αθλητικά παπούτσια που χτυπούσαν ρυθμικά την άσφαλτο και μια ενέργεια που σε παρέσυρε, ακόμα κι αν ήσουν εκεί απλώς για να απολαύσεις τη βόλτα σου, ως θεατής στη δρομική γιορτή. Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους αθλητικούς θεσμούς της πόλης, με την απόσταση των 21 χλμ να αποτελεί τη χρυσή τομή για όσους αναζητούν κάτι πιο απαιτητικό από τα 5 ή τα 10 χιλιόμετρα, αλλά λιγότερο «κουραστικό» από τα 42χλμ του Μαραθωνίου.

Αν και η ιστορία του Ημιμαραθωνίου δεν ξεκινά από την αρχαιότητα, η ανάγκη των δρομέων για νέες προκλήσεις τον καθιέρωσε παγκοσμίως από τη δεκαετία του ’60. Από τον πρώτο σύγχρονο αγώνα στο Λουξεμβούργο το 1962 μέχρι τη δική μας Αθήνα, που μπήκε δυναμικά στον χάρτη το 2012, η απόσταση των 21 χιλιομέτρων κρύβει μέσα της τη δική της γοητεία και σπουδαία ρεκόρ.

Κατηφορίζοντας προς την Πανεπιστημίου, η ατμόσφαιρα ήταν ευχάριστα ηλεκτρισμένη. Περισσότεροι από 29.000 δρομείς κάθε ηλικίας έγιναν ένα «ποτάμι» ανθρώπινης θέλησης, με την COSMOTE TELEKOM να δίνει το σύνθημα ως Μεγάλος Χορηγός, σε μια γιορτή που ακουγόταν σε κάθε γωνιά.

Τα κρουστά και τα πνευστά της ομάδας Artventure Productions δημιουργούσαν ένα μουσικό τείχος ενθουσιασμού, ενώ το DJ set σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό μετέδιδε τον παλμό live, κάνοντάς μας να θέλουμε να τρέξουμε κι εμείς, έστω και για λίγα μέτρα.

Η Cheering Team της COSMOTE TELEKOM ήταν το «μυστικό όπλο» των αθλητών, καθώς σε κάθε δύσκολο σημείο της διαδρομής, εκεί που η κούραση άρχιζε να βαραίνει τα πόδια, οι επευφημίες τους έδιναν την απαραίτητη ώθηση για να συνεχίσουν. Στον αγώνα συμμετείχαν και πάνω από 200 εργαζόμενοι της εταιρείας, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στον αγώνα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η στήριξη της COSMOTE TELEKOM ως Ονομαστικός Χορηγός στη διαδρομή Special Olympics Hellas & ΑμεΑ, μια πρωτοβουλία που υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια.

Στην πλατεία Συντάγματος, το Sponsors Village είχε μετατραπεί σε έναν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Στο περίπτερο της COSMOTE TELEKOM, η τεχνολογία συνάντησε το συναίσθημα, βλέποντας δεκάδες ανθρώπους να περιμένουν με ανυπομονησία για να δημιουργήσουν το δικό τους προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ μέχρι το 2028, στηρίζει την Εθνική Ομάδα Στίβου, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το Run Greece και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητικού κινήματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Όταν μεγάλες εταιρείες στηρίζουν έμπρακτα τον αθλητισμό, το όφελος επιστρέφει στην ίδια την κοινωνία και τους ανθρώπους της χωρίς διακρίσεις. Δεν πρόκειται ασφαλώς για τους χρόνους και τα μετάλλια, αλλά πρωτίστως για την αλληλεγγύη και τη πολύτιμη σύνδεση των ανθρώπων.

Ο αθλητισμός είναι μια οικουμενική γλώσσα που μας ενώνει, μας εμπνέει και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τον εαυτό μας, θυμίζοντας ότι, όταν τρέχουμε μαζί, ο τερματισμός είναι πάντα πιο γλυκός.