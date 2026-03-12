Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επί της ουσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή του Finalissima 2026 ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή στο Κατάρ και το «στέλνει» στην έδρα της Ρεάλ το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Ενώ ο τελικός του Finalissima 2026 ανάμεσα στην Εθνική Ισπανίας (πρωταθλήτρια Ευρώπης) και Εθνική Αργεντινής (κάτοχος Κόπα Αμέρικα) ήταν να διεξαχθεί στο Λονδίνο, νέα δεδομένα προκύπτουν για το σπουδαίο παιχνίδι.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αδύνατο να διεξαχθεί στο Lusail Stadium του Κατάρ (γήπεδο που έγινε ο τελικός του Μουντιάλ του 2022 και είναι το μεγαλύτερο της χώρας) στις 27 Μαρτίου όπως αρχικά είχε οριστεί, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Αναστολή.
Κι αυτό καθώς ο πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ-Ισραήλ, έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των αθλητικών δραστηριοτήτων σε αρκετές χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους και το Κατάρ.
Έτσι αρχικά πέντε πόλεις έπεσαν στο τραπέζι από τους ιθύνοντες του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα το Μαϊάμι, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Λισσαβόνα και η Ρώμη, με την πρωτεύουσα της Αγγλίας να ξεχωρίζει κάποια στιγμή.
Τα νέα δεδομένα ωστόσο θέλουν τη Μαδρίτη να μπαίνει… δυνατά ως επιλογή και συγκεκριμένα με το Σαντιάγο Μπερναμπέου έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η UEFA και η CONMEBOL (διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου της Νότια Αμερικής) να παρουσιάζονται θετικές στην πρόταση αυτή που έκανε η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF), όχι όμως και η AFA (η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής), η οποία προς το παρόν είναι αρνητική το παιχνίδι να διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και ειδικά σε ισπανικό, καθώς θα υπάρχει σαφές πλεονέκτημα για την Εθνική Ισπανίας.
🚨🏟 ÚLTIMA HORA | La @rfef propone jugar la ‘Finalissima’ del 27/03 entre España y Argentina en el BERNABÉU
⚠ Qatar pierde fuerza como sede debido a los bombardeos en Oriente Medio y Argentina tampoco descarta esta opción
🇪🇺 Falta el ‘OK’ de UEFA
🎙 Informa @antonmeana pic.twitter.com/vdLyH1RX9B
— Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2026
- LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπέτις (vid)
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14: Πήραν το ντέρμπι οι Ερυθρόλευκοι
- Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Θα δώσουμε μεγάλες μάχες, ενωμένοι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος»
- ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
- Τα παιδιά με τα αποπαίδια του Λανουά και τα σενάρια για δυο ρέφερι
- Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις