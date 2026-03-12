Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή

Ενώ ο τελικός του Finalissima 2026 ανάμεσα στην Εθνική Ισπανίας (πρωταθλήτρια Ευρώπης) και Εθνική Αργεντινής (κάτοχος Κόπα Αμέρικα) ήταν να διεξαχθεί στο Λονδίνο, νέα δεδομένα προκύπτουν για το σπουδαίο παιχνίδι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αδύνατο να διεξαχθεί στο Lusail Stadium του Κατάρ (γήπεδο που έγινε ο τελικός του Μουντιάλ του 2022 και είναι το μεγαλύτερο της χώρας) στις 27 Μαρτίου όπως αρχικά είχε οριστεί, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Αναστολή.

Κι αυτό καθώς ο πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ-Ισραήλ, έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των αθλητικών δραστηριοτήτων σε αρκετές χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους και το Κατάρ.

Έτσι αρχικά πέντε πόλεις έπεσαν στο τραπέζι από τους ιθύνοντες του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα το Μαϊάμι, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Λισσαβόνα και η Ρώμη, με την πρωτεύουσα της Αγγλίας να ξεχωρίζει κάποια στιγμή.

Τα νέα δεδομένα ωστόσο θέλουν τη Μαδρίτη να μπαίνει… δυνατά ως επιλογή και συγκεκριμένα με το Σαντιάγο Μπερναμπέου έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η UEFA και η CONMEBOL (διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου της Νότια Αμερικής) να παρουσιάζονται θετικές στην πρόταση αυτή που έκανε η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF), όχι όμως και η AFA (η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής), η οποία προς το παρόν είναι αρνητική το παιχνίδι να διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και ειδικά σε ισπανικό, καθώς θα υπάρχει σαφές πλεονέκτημα για την Εθνική Ισπανίας.