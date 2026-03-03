Προβληματισμένοι είναι οι άνθρωποι της FIFA, αλλά και οι κορυφαίοι φορείς του ποδοσφαίρου σε Ευρώπη και Νότια Αμερική με την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Αναστολή. Αρκετά είναι τα αθλητικά γεγονότα που έχουν ήδη επηρεαστεί ή πρόκειται να επηρεαστούν. Όπως το Finalissima 2026 που αφορά τον τελικό ανάμεσα στην Εθνική Ισπανίας (πρωταθλήτρια Ευρώπης) και Εθνική Αργεντινής (πρωταθλήτρια Κόπα Αμέρικα).

Ο αγώνας μεταξύ των δύο είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Στάδιο Lusail στη Ντόχα, Ωστόσο, η διεξαγωγή του αγώνα στο Κατάρ φαίνεται πλέον ολοένα και πιο απίθανη, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέστειλε επ’ αόριστον τα τουρνουά ποδοσφαίρου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την εκτόξευση αντιποίνων πυραύλων στην Αραβική Χερσόνησο.

Πλέον οι επικεφαλής ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών από την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική θα πραγματοποιήσουν τελική συνάντηση πριν από την προθεσμία της Πέμπτης (5/3) για να αποφασίσουν αν και πού θα διεξαχθεί η «Finalissima 2026», με το Λονδίνο να εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός, σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Το Στάδιο Wembley φιλοξένησε την προηγούμενη διοργάνωση το 2022, όταν η Αργεντινή νίκησε την Ιταλία, αλλά είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το παιχνίδι Αγγλία – Ουρουγουάη στις 27 Μαρτίου. Ωστόσο, το Λονδίνο διαθέτει και άλλα γήπεδα ικανά να φιλοξενήσουν τον αγώνα, καθιστώντας την αγγλική πρωτεύουσα ως το πιθανότερο εναλλακτικό σενάριο, εφόσον αποκλειστεί η Ντόχα, επιβεβαίωσαν οι πηγές

Την ίδια ώρα η ισπανική Ομοσπονδία (RFEF) πιέζει για γρήγορη λύση, συνειδητοποιώντας ότι το διεθνές διάλειμμα του Μαρτίου θεωρείται ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο-Ιούλιο στη Βόρεια Αμερική.

Παρά την επιθυμία να αντιμετωπίσει την Αργεντινή και υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, οι πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η Ισπανία είχε ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά της είναι να μην χαθεί το τελευταίο παράθυρο διεθνών αγώνων πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη σκέφτονταν εναλλακτικούς αντιπάλους.

Με δεδομένο ότι η Ισπανία πρόκειται επίσης να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο τρεις μέρες αργότερα, οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ της RFEF, της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας UEFA, της νοτιοαμερικανικής CONMEBOL, της FIFA και της Αργεντινής FA (AFA).

Το Μαϊάμι επίσης εξετάστηκε ως πιθανή έδρα, καθώς ο Μέσι ζει εκεί και αγωνίζεται με τη φανέλα της Ιντερ Μαϊάμι, αλλά το Hard Rock Stadium φιλοξενεί ταυτόχρονα το τουρνουά τένις Μαϊάμι Όπεν.

Ένας εκπρόσωπος της CONMEBOL δήλωσε ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις τις τελευταίες μέρες αλλά δεν επιβεβαίωσε την προθεσμία της Πέμπτης ή το Λονδίνο ως προτιμώμενη έδρα.

Η Μαδρίτη προτάθηκε αρχικά από την RFEF αλλά απορρίφθηκε από την AFA, η οποία προτιμούσε ουδέτερο γήπεδο ώστε να μην δίνεται πλεονέκτημα στην Ισπανία.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα για το που τελικά θα διεξαχθεί το Finalissima 2026 καθώς ο χρόνος πιέζει άπαντες…