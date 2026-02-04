«O Σκαλόνι σκέφτεται τον Σαντιάγκο Έσε για την εθνική Αργεντινής»

Ο Σαντιάγκο Έσε εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό και ειδικά στα τελευταία ματς της League Phase του Champions League, που έφεραν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μοιραία ο Αργεντινός προσελκύει τα… φώτα πάνω του και ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, δεν αποκλείεται να τον συμπεριλάβει στις κλήσεις της Αλμπισελέστε, σύμφωνα με την εφημερίδα La Nacion.

Αναλυτικά το δημοσίευμα με τίτλο: «Σαντιάγο Έσε: ο Αργεντινός σταρ της ιστορικής βραδιάς του Ολυμπιακού στο Champions League»

«Στα 24 του χρόνια, ο Σαντιάγο Έσε διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις κομβικές μονάδες του πιο ανταγωνιστικού Ολυμπιακού των τελευταίων δεκαετιών, η παρουσία και η επιρροή του στο Champions League μπορεί να αποτελέσουν το μεγάλο άλμα στην πορεία του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ομάδες της Premier League και της La Liga έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους πάνω του. Παράλληλα, με βάση τις εμφανίσεις και τη σταθερότητά του, το όνομά του φέρεται να βρίσκεται στις σκέψεις του Λιονέλ Σκαλόνι ενόψει μελλοντικών κλήσεων στην εθνική Αργεντινής, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει.

Ο Ολυμπιακός, συνηθισμένος να κυριαρχεί εντός συνόρων, ονειρεύεται πλέον να κάνει ένα ακόμη βήμα στην Ευρώπη. Με γερά θεμέλια, έναν έμπειρο προπονητή, έναν σύλλογο με βαριά ιστορία και τρεις Αργεντινούς στο ρόστερ του, ο Έσε πέτυχε το γκολ, ηγήθηκε μέσα στο γήπεδο και επιβεβαίωσε ότι η τωρινή του φόρμα τον κατατάσσει ήδη ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου στο εξωτερικό».