Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Ο Έσε θέλει ένα ακόμα παράσημο, στην «μάχη» του Άμστερνταμ
25 Ιανουαρίου 2026, 19:00

Ο Έσε θέλει ένα ακόμα παράσημο, στην «μάχη» του Άμστερνταμ

Ήταν φανταστικός απέναντι στην Μπάγερ και ο Μεντιλίμπαρ σχεδιάζει πολλά πάνω στον Έσε και στην μεγάλη «μάχη» με τον Άγιαξ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Τετάρτης, απέναντι στον Άγιαξ, ένα ματς που έχει χαρακτήρα «τελικού» για την ομάδα του λιμανιού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα τα δώσουν όλα για την κατάκτηση της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League.

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος επί ολλανδικού εδάφους δεν θα είναι εύκολη κι αυτό το ξέρουν καλά ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του, αλλά ο Ολυμπιακός έχει δείξει πως μπορεί να τα καταφέρει ακόμα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ο Μέντι σχεδιάζει τα πλάνα του για την μεγάλη «μάχη» με τον Άγιαξ κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ο Ισπανός τεχνικός εστιάζει στην παρουσία του Σαντιάγο Έσε στην μεσαία γραμμή της ομάδας του, με τον Αργεντίνο μεσοαμυντικό να επωμίζεται καθοριστικό ρόλο στο ανασταλτικό αλλά και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Ήταν θέμα συζήτησης η εμφάνιση που έκανε κόντρα στην Λεβερκούζεν ο λατινοαμερικάνος χαφ και δεν είναι τυχαίο πως όλοι στο Ρέντη είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για τον 24χρονο μέσο των πρωταθλητών Ελλάδος.

Από τον προπονητή και τα μέλη του επιτελείου μέχρι τους συμπαίκτες του Έσε, όλοι αναγνώριζαν πως ο Αργεντίνος ήταν η «ραχοκοκαλιά» του Ολυμπιακού απέναντι στην γερμανική ομάδα κι αυτό που θέλει ο Μέντι είναι να δει μια ανάλογη εμφάνιση από τον λατινοαμερικάνο άσο και στην έδρα του «Αίαντα».

Ο Έσε τα έκανε όλα κόντρα στην Μπάγερ και μπορεί να κάνει την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» και στην μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης, βοηθώντας τόσο ανασταλτικά όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Ο Μέντι έχει αποφασίσει για την χρησιμοποίηση του Έσε στο βασικό σχήμα των πρωταθλητών Ελλάδος και ο Ντάνι Γκαρθία θα μείνει στον πάγκο, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ένα ακόμα στοιχείο, που δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο.

Ο Αργεντίνος «δένει» καλά με τον Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής κι αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να σημειωθεί, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την ολλανδική ομάδα στο Άμστερνταμ.

Ο Έσε είναι σε καλή κατάσταση, είναι στα «πάνω» του και το μεγάλο παιχνίδι στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα θέλει μαχητές, θέλει παίκτες πανέτοιμους να δώσουν το 100% για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, η νίκη επί του Άγιαξ.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Λεβερκούζεν, ο Αργεντίνος άσος των πειραιωτών θέλει να προσθέσει ένα ακόμα «παράσημο» στο πέτο του, αυτή την φορά για την «μάχη» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο Έσε θα είναι λοιπόν η «κολώνα» του Ολυμπιακού στον «τελικό» απέναντι στην ολλανδική ομάδα και ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού ποντάρει δικαιολογημένα πολλά πάνω στον λατινοαμερικάνο άσο.

Κι αυτό διότι η επίδραση του Αργεντίνου σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού είναι κάτι παραπάνω από καταλυτική κι αυτό είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό, σε ότι αφορά την εφαρμογή του πλάνου που έχει στο μυαλό του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

