Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με αναμμένο λαμπάκι καυσίμου – Τι θα πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί
Ο ήχος που συνοδεύει την φωτεινή ένδειξη για ανεφοδιασμό συχνά προκαλεί πανικό στους οδηγούς. Είναι έτσι όμως;
Όλοι οι οδηγοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα συχνό φαινόμενο στους δρόμους: να ανάψει το λαμπάκι της βενζίνης την ώρα που το όχημα βρίσκεται εν κινήσει.
Κάποιοι το αντιμετωπίζουν χαλαρά, ενώ άλλους τους πιάνει πανικός και άγχος για το αν θα προλάβουν να προχωρήσουν σε κάποιο ανεφοδιασμό προτού το όχημα σταματήσει να κινείται λόγω έλλειψης καυσίμου.
Πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να κάνετε με αναμμένο το λαμπάκι βενζίνης;
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτου έχουν φροντίσει ώστε η κίτρινη ένδειξη στον πίνακα πληροφοριών να ενεργοποιείται σχετικά έγκαιρα, όταν στο ρεζερβουάρ υπάρχει ακόμη μια ελάχιστη, αλλά επαρκή ποσότητα καυσίμου ώστε να φτάσουμε χωρίς πρόβλημα μέχρι και το επόμενο πρατήριο καυσίμων.
Η ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ κυμαίνεται ανάλογα με το αυτοκίνητο και το μέγεθός του. Ξεκινά από τα περίπου 5,5 λίτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 λίτρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ειδικές περιπτώσεις μεγάλων αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων όπου το λαμπάκι μπορεί να ανάψει και στο ρεζερβουάρ να απομένουν έως και 25 με 30 λίτρα καυσίμου.
Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστές έχουν προβλέψει ώστε η αυτονομία ενός αυτοκινήτου με το λαμπάκι αναμμένο να μη βρίσκεται κάτω από τα 50-60 χιλιόμετρα, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούν να διανύσουν έτσι ακόμη και 75-80 χιλιόμετρα, ενώ στην περίπτωση των diesel ακόμη και τα 100 χλμ. είναι εφικτά.
Μειώστε ταχύτητα άμεσα
Αν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται ο επόμενος σταθμός ανεφοδιασμού στον αυτοκινητόδρομο που κινείστε, αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνετε για να μεγιστοποιήσετε την απόσταση που μπορείτε να διανύσετε είναι να μειώσετε την ταχύτητα κίνησής σας κάτω από τα 90 χλμ./ώρα.
Κινούμενοι σταθερά με τέτοια ταχύτητα και με την μεγαλύτερη σχέση στο κιβώτιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ο κινητήρας καταναλώνει ποσότητα καυσίμου κοντά στην ελάχιστη δυνατή, ενώ για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου καλό θα ήταν να απενεργοποιήσετε το air condition.
Σε γενικές γραμμές πάντως καλό είναι να προνοούμε για την έγκαιρη πλήρωση του ρεζερβουάρ και να μην φτάνουμε ποτέ να κινούμαστε με το λαμπάκι του καυσίμου αναμμένο, τόσο για την προσωπική μας ηρεμία όσο και για την μακροζωία της αντλίας του καυσίμου που βρίσκεται στο ρεζερβουάρ.
