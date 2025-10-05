Αυτό είναι το μυστικό στην ένδειξη βενζίνης του ΙΧ σου – Ελάχιστοι γνωρίζουν τη χρησιμότητά του

Όλο και περισσότερες είναι οι ενδείξεις που έχουν τα ΙΧ αυτοκίνητα στον πίνακα οργάνων ή αλλιώς στο ταμπλό του αυτοκινήτου, με τους κατασκευαστές να θέλουν να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των οδηγών.

Μία από αυτές, ίσως από τις πιο απλές μέσα στα σύγχρονα οχήματα, έχει σκοπό να διευκολύνει τους οδηγούς -αν και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τη χρησιμότητά της.

Είναι ένα μικρό βέλος δίπλα από το γραφικό της αντλίας στην ένδειξη καυσίμου, το οποίο υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα, είτε είναι βενζινοκίνητα, diesel, ή ακόμη και ηλεκτρικά.

Το βελάκι αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όσους δεν οδηγούν το ίδιο αυτοκίνητο κάθε μέρα ή για αυτούς που έχουν νοικιάσει ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Αυτό το μικρό βελάκι δείχνει με απλό και κατανοητό τρόπο από ποια πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται η τάπα ανεφοδιασμού καυσίμων.

Έτσι, ακόμα κι αν οδηγείτε για πρώτη φορά κάποιο αυτοκίνητο, δεν θα βρεθείτε ποτέ στην λάθος πλευρά της αντλίας καυσίμων και δεν θα χρειαστεί να κάνετε μανούβρες μέσα σε κάποιο βενζινάδικο ή να χάσετε πολύτιμο χρόνο.