Στο κόκκινο η Κηφισίας λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κατεχάκη, Βασ. Σοφίας και Κηφισό
Μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και σήμερα.
Ουρές σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, με τους οδηγούς να παραμένουν σταματημένοι για αρκετά λεπτά σε κάθε σημείο.
Σε αρκετούς δρόμους μάλιστα, η κίνηση θυμίζει έξοδο για… διακοπές, με τα οχήματα να μην κινούνται σχεδόν καθόλου.
Δείτε βίντεο:
Ειδικότερα, τεράστια είναι τα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικυκλιστή, στο ύψος της λεωφόρου Κατεχάκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας ξεκινά από την Αρδηττού στο Μετς και φτάνει μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία.
Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης, στη λεωφόρο Κηφισού και την Αττική Οδό.
- LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
- Στο κόκκινο η Κηφισίας λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κατεχάκη, Βασ. Σοφίας και Κηφισό
- Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
- Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπέτις (vid)
- Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες για τη recordwoman του Χόλιγουντ
- O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14: Πήραν το ντέρμπι οι Ερυθρόλευκοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις