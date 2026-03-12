Στο κόκκινο η Κηφισίας λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κατεχάκη, Βασ. Σοφίας και Κηφισό

Ουρές σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, με τους οδηγούς να παραμένουν σταματημένοι για αρκετά λεπτά σε κάθε σημείο.

Σε αρκετούς δρόμους μάλιστα, η κίνηση θυμίζει έξοδο για… διακοπές, με τα οχήματα να μην κινούνται σχεδόν καθόλου.

Δείτε βίντεο:

Ειδικότερα, τεράστια είναι τα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικυκλιστή, στο ύψος της λεωφόρου Κατεχάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας ξεκινά από την Αρδηττού στο Μετς και φτάνει μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης, στη λεωφόρο Κηφισού και την Αττική Οδό.