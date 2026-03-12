Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπέτις (vid)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρη και Κυριακόπουλο από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα.

Ο άξονας αποτελείται από τους Σάντσες, Τσέριν και λίγο πιο μπροστά τον Ταμπόρδα. Στα άκρα θα βρεθούν οι Πελίστρι και Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή της επίθεσης παίρνει θέση ο Τεττέη.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο οι Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Βύντρα.

Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Γιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.

Στον πάγκο Βαγιές, Αντριάν, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Άβιλα, Φιδάλγο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεασά, Φίρπο, Π. Γκαρθία.