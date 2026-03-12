Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπέτις (vid)
Αυτές είναι οι α αρχικές επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στους «16» του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.
Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρη και Κυριακόπουλο από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα.
Ο άξονας αποτελείται από τους Σάντσες, Τσέριν και λίγο πιο μπροστά τον Ταμπόρδα. Στα άκρα θα βρεθούν οι Πελίστρι και Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή της επίθεσης παίρνει θέση ο Τεττέη.
Tonight’s starting XI vs Real Betis #Panathinaikos #PAOFC #UEL pic.twitter.com/g0ytFRm8mk
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 12, 2026
Οι 11άδες των δύο ομάδων
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.
Στον πάγκο οι Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Βύντρα.
Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Γιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.
Στον πάγκο Βαγιές, Αντριάν, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Άβιλα, Φιδάλγο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεασά, Φίρπο, Π. Γκαρθία.
💚🤍💚
¡Nuestro once inicial para el #PanathinaikosRealBetis! pic.twitter.com/nWETUZMzmh
— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 12, 2026
