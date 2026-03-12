Καλωσήρθατε στη δυστοπία – Η τεχνητή νοημοσύνη ζωντανεύει τους νεκρούς με το αζημίωτο

Τα techboys και οι μεγιστάνες μας υποσχέθηκαν κάποτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο την πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης και να μας δώσει μια χείρα βοηθείας σε ότι αφορά τις δουλειές γραφείου, αλλά μέχρι στιγμής οι κύριοι λόγοι που απασχολεί είναι οι εξής: deepfake πορνό, δημιουργία ενός αμφίβολου εργασιακού τοπίου και reels στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με «άτομα» που πηδούν από τα 100 μέτρα χωρίς να εμφανίσουν γρατζουνιά και γλυκές γατούλες που φιλούν η μία την άλλη και οριακά μιλάνε.

Και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να εισχωρεί και στον θάνατο. Ναι, καλά ακούσατε.

Συνομιλίες με νεκρούς

Πέρυσι, λανσαρίστηκε η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης 2wai, που μπορεί να δημιουργήσει avatar των αγαπημένων μας προσώπων, τα οποία θα ζήσουν μετά το θάνατό τους. Σε μια διαφημιστική καμπάνια που έγινε viral, ένας εγγονός μιλάει με τη νεκρή γιαγιά του σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Παράλληλα, το Project December, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προσομοιώσει συνομιλίες με οποιονδήποτε στην τιμή των 10 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών, προκάλεσε σύγχυση όταν πρωτοεμφανίστηκε στον κόσμο του διαδικτύου, με πολλούς να θέτουν ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία και την ιδιωτικότητα.⁠

Η πλατφόρμα υπόσχεται να «προσομοιώσει μια συνομιλία με βάση κείμενο με οποιονδήποτε» – διευκρινίζεται ότι ο όρος περιλαμβάνει «κάποιον που δεν ζει πλέον». ⁠

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Meta εξασφάλισε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τεχνητή νοημοσύνη που θα προσομοιώνει τη δραστηριότητα ενός ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το θάνατό του, επιτρέποντάς του να δημοσιεύει, να κάνει like και να σχολιάζει στην πλατφόρμα για πάντα.

«Αντί να προσφέρει απλώς αυθεντικό περιεχόμενο, κατασκευάζει απαντήσεις που μοιάζουν με αυτές του ατόμου, αλλά δεν βασίζονται στις πραγματικές σκέψεις, αξίες ή προθέσεις του», εξηγούν στο περιοδικό Dazed, η Jenny Kidd και η Eva Nieto McAvoy, οι οποίες διερευνούν τη βιομηχανία της ψηφιακής μετά θάνατον ζωής μέσω του πρότζεκτ Synthetic Pasts.

Επιπτώσεις

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ έχουν ήδη επισημάνει την ανάγκη για πρωτόκολλα ασφαλείας κατά των κοινωνικών και ψυχολογικών πληγών που μπορεί να προκαλέσει ο «γάμος» της τεχνητής νοημοσύνης με το πένθος.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο επαγγελματίες άνεργοι που εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων, να στέλνουν σε συναισθηματικά ευάλωτους επιζώντες συγγενείς ή φίλους μηνύματα τύπου «Στείλτε μας 50 ευρώ, γιατί αυτό θα ήθελε ο Γιώργος».

Πριν προλάβετε να με πείτε υπερβολική, απλά θυμηθείτε ότι άνθρωποι στέλνουν χρήματα σε λογαριασμούς, επειδή νομίζουν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ τους ζητάει δανεικά στο Facebook.

Όπως επισημαίνει, o David Berreby σε άρθρο του στο SCIAM, οι ψυχολόγοι είναι γενικά επιφυλακτικοί όσον αφορά τις γενικευμένες δηλώσεις υπέρ ή κατά των griefbots.

«Έχουν πραγματοποιηθεί λίγες αυστηρές μελέτες. Αυτό δεν έχει εμποδίσει ορισμένους συγγραφείς και ακαδημαϊκούς να τονίζουν τους κινδύνους της τεχνολογίας — μια μελέτη έδειξε, για παράδειγμα, ότι τα ghost bots πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιατρικές συσκευές και να χρησιμοποιούνται μόνο σε ιατρεία υπό την επίβλεψη επαγγελματιών. Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αυτό το είδος τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ωφέλιμο για πολλούς ανθρώπους. Αυτοί οι υποστηρικτές είναι συχνά εκείνοι που έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι ένα τέτοιο bot», αναφέρει.

Το να βγάζει κανείς χρήματα από το πένθος των άλλων ανθρώπων δεν είναι (δυστυχώς) κάτι καινούργιο. Για παράδειγμα τα μέντιουμ δέχονται από καιρό χρήματα σε αντάλλαγμα για αινιγματικά μηνύματα από τους αγαπημένους μας που έχουν φύγει.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, γνωρίζουμε ότι οι δεσμοί που συνεχίζουν να μας συνδέουν με τους αγαπημένους μας που έχουν πεθάνει είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τους ανθρώπους», λέει στο Dazed η Mary-Frances O’Connor, καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας και ψυχιατρικής και συγγραφέας των βιβλίων The Grieving Body και The Grieving Brain.

«Από νευροχημική άποψη, [ο θρήνος] χρησιμοποιεί τις ισχυρότερες χημικές ουσίες που μπορεί να δημιουργήσει το σώμα μας – τη ντοπαμίνη και το οξυγόνο».

*Mε πληροφορίες από: Graham Tomlin | Seen & Unseen