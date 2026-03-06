science
06.03.2026 | 19:04
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Θα γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που είχε ο 48χρονος
Πόλεμος στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης: ΑΙ βίντεο, βιντεοπαιχνίδια και παραπληροφόρηση πλημμυρίζουν τα social media
AI 06 Μαρτίου 2026, 18:24

Πόλεμος στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης: ΑΙ βίντεο, βιντεοπαιχνίδια και παραπληροφόρηση πλημμυρίζουν τα social media

Πολλά από τα κλιπ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν δείχνουν καθόλου τον πόλεμο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Spotlight

Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ συνοδεύεται από μια έκρηξη παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν πυραυλικές επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές όμως πολλά από αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από πρωτοφανή ποσότητα παραπλανητικών βίντεο και εικόνων που υποτίθεται ότι δείχνουν πλήγματα και στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν.

Πολλά από τα κλιπ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν δείχνουν καθόλου τον πόλεμο. Ορισμένα είναι βίντεο αποκομμένα από το αρχικό τους πλαίσιο και προέρχονται από άλλες χώρες, ενώ άλλα, που έχουν προβληθεί από εκατομμύρια χρήστες, προέρχονται από βιντεοπαιχνίδια ή έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Επίθεση με drones στο Ντουμπάι με ΑΙ βίντεο

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποτίθεται ότι δείχνει επίθεση με drone στο Ντουμπάι. Στα πλάνα φαίνεται ένα drone να πέφτει πάνω σε ουρανοξύστη και να ακολουθεί ισχυρή έκρηξη. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη αναφορά για τέτοιο περιστατικό.

Το Grok επιβεβαίωσε: «Όχι, αυτό το βίντεο δεν είναι πραγματικό». Οι fact-checks επιβεβαιώνουν ότι παρόμοια δραματικά βίντεο με φωτεινούς εκρηκτικούς όγκους που κυκλοφορούν ως «εκρήξεις στο Ντουμπάι» είναι είτε δημιουργήματα AI είτε ανακυκλωμένα πλάνα. Τα πραγματικά πρόσφατα περιστατικά (1–4 Μαρτίου) αφορούσαν μικρές φωτιές από συντρίμμια αναχαιτισμένων drones ή πυραύλων κοντά στο αμερικανικό προξενείο, την Palm Jumeirah και τα λιμάνια—χωρίς καμία τεράστια έκρηξη σαν αυτή.

Πλήγμα στο Τελ Αβίβ ή πανηγυρισμοί στην Αλγερία;

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στο X ισχυρίζεται ότι δείχνει ιρανικούς πυραύλους να πλήττουν το κέντρο του Τελ Αβίβ.

Έχει προβληθεί από περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα, όμως δεν απεικονίζει το Τελ Αβίβ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για βίντεο από την Αλγερία, το οποίο έχει καταρριφθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Το βίντεο δείχνει στην πραγματικότητα φιλάθλους να πανηγυρίζουν τη νίκη της αλγερινής ομάδας CR Belouizdad — όχι πυραύλους που χτυπούν το Ισραήλ.

Image claimed to show Tel Aviv is actually from Algeria.

To Euronews εντόπισε γεωγραφικά το συγκεκριμένο βίντεο στην πλατεία Al Mokrani στο Αλγέρι.

Αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν ή μάλλον βιντεοπαιχνίδι

Ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ισχυρίζεται ότι δείχνει αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

Μία από τις αρχικές εκδοχές του κλιπ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές, με κινεζική λεζάντα που αναφέρει ότι «οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ισχυρά μαχητικά F-15 τους στη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της σύγχρονης ιστορίας».

Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για προσομοιώσεις ενός ρωσικού μαχητικού SU-57 στο Arma 3, ένα στρατιωτικό βιντεοπαιχνίδι προσομοίωσης που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ρεαλιστικά γραφικά.

Video claiming to show US fighter jets is from a video game.

«Πλήγματα» στο Τελ Αβίβ από AI

Ένα άλλο βίντεο έχει κοινοποιηθεί ευρέως στο X, το TikTok, το Instagram, το YouTube και το Douyin — την κινεζική εκδοχή του TikTok.

Υποτίθεται ότι δείχνει το κέντρο του Τελ Αβίβ να βομβαρδίζεται από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας κατοικίες.

Βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνει πλήγμα στο Τελ Αβίβ είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα όμως το βίντεο είναι δημιουργημένο με AI. Οι στέγες ορισμένων κτιρίων επαναλαμβάνονται, ο καπνός έχει μια αφύσικη πορτοκαλί απόχρωση και δεν ακούγονται σειρήνες στο υπόβαθρο.

Video claiming to show strike on Tel Aviv is AI-generated.

Το Grok δεν εντόπισε την παραπληροφόρηση

Ένας από τους λόγους που τόσα ψευδή και παραπλανητικά βίντεο διαδόθηκαν ευρέως —με πολλούς χρήστες να τα θεωρούν αληθινά— είναι και η χρήση chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλοί χρήστες στράφηκαν στο chatbot Grok της xAI για να επαληθεύσουν το υποτιθέμενο βίντεο από το Τελ Αβίβ καθώς κυκλοφορούσε στο X.

Ωστόσο, το Grok δεν ενημέρωσε τους χρήστες ότι το βίντεο ήταν δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και συχνά αρνιόταν ότι ήταν ψεύτικο, παρά τα επανειλημμένα στοιχεία από ειδικούς και fact-checkers στο διαδίκτυο.

Σε μία περίπτωση, το Grok απάντησε σε χρήστη ότι:
«Όχι, δεν είναι AI, είναι πραγματική φωτογραφία από τις σημερινές ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ», επικαλούμενο λανθασμένα ως πηγές τα Reuters, CNN και Euronews.

Grok falsely claims AI-generated video showing strikes on Tel Aviv is real.

Το Χ λαμβάνει μέτρα

Ο επικεφαλής προϊόντος του X, Nikita Bier, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα εντείνει τα μέτρα κατά των βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Συγκεκριμένα, χρήστες που δεν επισημαίνουν ότι εικόνες ή βίντεο έχουν παραχθεί με AI θα αποκλείονται από το πρόγραμμα εσόδων δημιουργών της πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα creator revenue sharing επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν χρήματα από το X (Twitter) και είναι διαθέσιμο σε λογαριασμούς με μεγάλη απήχηση.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

