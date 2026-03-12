Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος πραγματοποίησε επίσκεψη στα Σχολεία των Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα, στο πλαίσιο ενός μουσικοχορευτικού εργαστηρίου που έλαβε χώρα στο κατάστημα κράτησης.

Το δρώμενο διοργανώθηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), μέσω των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών της Δράσεων, που έχει ως στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων σε φυλακές με στόχο την καλλιτεχνική έκφραση, την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην τέχνη.

Ο σκηνοθέτης παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών, βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στη δράση.

