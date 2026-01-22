Ο Γιώργος Λάνθιμος κόντρα στη συμμετοχή των ομάδων του Ισραήλ στην Ευρώπη (vid)
Θέση απέναντι στη συμμετοχή των ομάδων από το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πήρε ο διάσημος σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, με αφορμή το Ολυμπιακός – Μακάμπι στο ΣΕΦ.
Ο Γώργος Λάνθιμος είναι σταθερός… θαμώνας στο ΣΕΦ, όπου παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Ο διάσημος σκηνοθέτης έδωσε το «παρών» στο φαληρικό στάδιο και την Τρίτη, στο παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Πριν το ματς μάλιστα, μίλησε δημόσια για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση κατά της συμμετοχής των ομάδων από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο είναι «απαράδεκτο». Όπως σημείωσε, δεν είναι δυνατόν οι μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις να παραμένουν ουδέτερες απέναντι σε πολιτικές εξελίξεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.
«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπεται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα να δηλώσω αυτό και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά», τόνισε ο 52χρονος σκηνοθέτης.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινό»:
- Ετοιμάζεται για Premier League o Μανδάς: «Συμφωνία της Μπόρνμουθ με τη Λάτσιο»
- Ο Γιώργος Λάνθιμος κόντρα στη συμμετοχή των ομάδων του Ισραήλ στην Ευρώπη (vid)
- «Ψήνεται» νέα ταινία με θέμα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
- Μπακς – Θάντερ 102-122: Ήττα για τα «Ελάφια» παρά τη «γεμάτη» εμφάνιση του Αντετοκούνμπο (vid)
- Επιστροφή στην ευρωπαϊκή «δράση» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
- Δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Ολυμπιακός: Tα σενάρια πρόκρισης και τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Champions League
- Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις