Ο Γιώργος Λάνθιμος κόντρα στη συμμετοχή των ομάδων του Ισραήλ στην Ευρώπη (vid)

Ο Γώργος Λάνθιμος είναι σταθερός… θαμώνας στο ΣΕΦ, όπου παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Ο διάσημος σκηνοθέτης έδωσε το «παρών» στο φαληρικό στάδιο και την Τρίτη, στο παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πριν το ματς μάλιστα, μίλησε δημόσια για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση κατά της συμμετοχής των ομάδων από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο είναι «απαράδεκτο». Όπως σημείωσε, δεν είναι δυνατόν οι μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις να παραμένουν ουδέτερες απέναντι σε πολιτικές εξελίξεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.

«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπεται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα να δηλώσω αυτό και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά», τόνισε ο 52χρονος σκηνοθέτης.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινό»: