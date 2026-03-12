Θεσσαλονίκη: Έρευνα εις βάθος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόταν η 57χρονη καθηγήτρια

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό.

Όπως καταγγέλλεται, η εκπαιδευτικός δεχόταν επανειλημμένα περιστατικά bullying μέσα στο σχολείο, γεγονός που την είχε επηρεάσει έντονα ψυχολογικά

Ακόμη, αναφέρεται ότι η καθηγήτρια είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, ύστερα από καταγγελίες που αφορούσαν δήθεν πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα διδακτικά της καθήκοντα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 6 Φεβρουαρίου, η 57χρονη είχε αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Παιδείας και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας ότι δεχόταν συστηματικά εκφοβισμό από συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

«Επί πέντε μήνες την είχανε στην πίεση αυτή η ομάδα των μαθητών. Εργαζότανε σε τρία σχολεία και σε οχτώ τμήματα. Μόνο σε ένα τμήμα από τα οχτώ μία ομάδα μαθητών, πέντε-έξι άτομα, δημιουργούσαν προβλήματα, γιατί είχαν αντιρρήσεις για τις προαγωγικές εξετάσεις για την Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Γιατί έπρεπε να διαβάσουν περισσότερο και είχανε και αντιρρήσεις και στους βαθμούς τους οποίους έπαιρναν», είπε ο θείος της 57χρονης και συμπλήρωσε:

«Η ίδια η διευθύντρια έλεγε ότι υπάρχουνε μαθητές που δημιουργούν συστηματικά προβλήματα, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία δεν κατευθύνονται μόνον προς τους συμμαθητές αλλά και προς μέλη του διδακτικού προσωπικού. Και στη δεύτερη αναφορά επίσης που της έκανε η διευθύντρια, παραδεχόταν ότι σ’ αυτό το τμήμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο, με μαθητές με κοινωνικά προβλήματα, μαθησιακά».

«Στις 8/10 του 2025, μία μαθήτρια, επειδή έκανε μια αγενή ερώτηση στην καθηγήτρια, την οποία δεν της απάντησε, κρεμάστηκε από το παράθυρο της αίθουσας για να δείξει την περιφρόνηση στο μάθημα. Και επειδή η καθηγήτρια της είπε «μα τι κάνεις παιδί μου, έτσι κρεμάστηκες, θα πέσεις, τι θες, να αυτοκτονήσεις; Είμαι και εγώ υπεύθυνη εδώ πέρα» και λοιπά, και αυτό το διαστρέψαν και είπαν ότι η καθηγήτρια είπε στη μαθήτρια ότι εδώ κάποιοι είναι μόνο για αυτοκτονία. Ένα ακόμη περιστατικό, οι μαθητές μια μέρα γελούσαν στην τάξη, επειδή θεώρησαν ότι κάνει το μάθημά της στο πουθενά και γιατί έγραφε στον πίνακα διάφορα θέματα χωρίς να απευθύνεται στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό τη χλεύαζαν».

Έρευνα για το περιστατικό

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως σε αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα.

Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας έχει ζητήσει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι διακινούνται δημόσια ισχυρισμοί που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες σε μαθητές, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας χωρίς τεκμηρίωση, γεγονός που –όπως τονίζεται– οδηγεί σε αδικαιολόγητη στοχοποίηση ανήλικων μαθητών και των οικογενειών τους.