Για βίντεο τα οποία ελήφθησαν κατά τις ώρες «της κακοποίησης της εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη από τους μαθητές της», κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδικτυακό ή οπουδήποτε», συμπλήρωσε ο Χαράλαμπος Αποστολίδης μιλώντας στο Mega και προσθέτοντας ότι η 57χρονη βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.

«Σε αυτό το σχολείο δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται, θα τα ανακαλύψει και η προκαταρκτική του εισαγγελέα, αλλά έναν χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η εκπαιδευτικός με έγγραφό της», διερωτήθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Σοφίας Χρηστίδου.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η Σοφία Χρηστίδου είχε κοινοποιήσει το εν λόγω έγγραφο στη διευθύντρια του σχολείου, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο υπουργείο Παιδείας. «Καμία ΕΔΕ δεν έγινε», υπογράμμισε ο ίδιος.

Η 57χρονη βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Και πρόσθεσε: «Περιέγραφε ότι δεχόταν bullying από ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, γάλα με κακάο, βιβλία όταν γύρναγε, την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν. Όλα αυτά γίνονταν έναν μήνα πριν πάθει το εγκεφαλικό και στο έγγραφο αναφέρεται και σε γεγονότα προηγούμενης περιόδου».

Η εκπαιδευτικός είχε πάει και στη διευθύντρια, «η οποία μάλιστα επενέβη για να βάλει τάξη μέσα στην τάξη. Ήταν πλήρως ενημερωμένη. Και αντί να κάνουν ΕΔΕ να δουν τι γίνεται, και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να την βγάλουν τρελή για να την διώξουν».

Η παραπομπή στην Υγειονομική

Ερωτηθείς γιατί την παρέπεμψαν στην υγειονομική, ο κ. Αποστολίδης δήλωσε: «Έχουμε πληροφορίες και θα κατατεθούν στον εισαγγελέα ότι συγκεκριμένη προϊσταμένη συμβούλεψε – και είχε αυτόπτη και αυτήκοο μάρτυρα – τι να γράψουν οι γονείς ως απάντηση στις καταγγελίες ώστε να της δώσει βάση να την πάνε στην υγειονομική. Ερευνούμε και αν σε αυτή την ομάδα των κακοποιητικών παιδιών συμμετείχε και συγγενικό πρόσωπο κάποιου από τους προϊσταμένους».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σημείωσε ότι θα πρέπει και θα υπάρξει διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο υπουργός Παιδείας όσο και εγώ δώσαμε σαφέστατες οδηγίες, να διερευνηθεί η υπόθεση. Το υπουργείο Παιδείας μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αναφορά σε εμάς, άμεσα δώσαμε οδηγία και εντολή να διερευνηθεί το γεγονός. Στις 9/2 ήρθε σε εμάς και 12/2 έφυγε η επιστολή από το υπουργείο Παιδείας για να διερευνηθούν τα περιστατικά», είπε.

«Από κει και μετά χρειάζεται μια διαδικασία για να γίνει αυτό. Παράλληλα τρέχουν οι δύο διαδικασίες τώρα. Η μία διαδικασία είναι η προκαταρκτική που έχει διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα είναι και υπηρεσιακή διαδικασία που ακολουθούμε εμείς».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων. Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».