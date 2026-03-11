«Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα» για την υπόθεση της 57χρονης εκπαιδευτικού που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, η οποία είχε καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε Αγγλικά.

Η Σοφία Χρηστίδου είχε καταγγείλει ότι δεχόταν bullying από μαθητές της στη Θεσσαλονίκη όπου δίδασκε

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τα σχετικά δημοσιεύματα αλλά και την αναφορά που φέρεται να είχε κάνει η Σοφία Χρηστίδου προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπου εκφράζει βαθιά θλίψη για την απώλεια και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της εκπαιδευτικού, σημειώνει:

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών φέρεται να της πετούσε μπουκάλια και βιβλία, ενώ αυτή έγραφε στον πίνακα, ενώ οι μαθητές αυτοί ούρλιαζαν όταν έμπαινε μέσα στην αίθουσα για να διδάξει. Αυτά τα είχε αναφέρει όλα στο έγγραφο που έχει δώσει και στη διεύθυνση του σχολείου αλλά και στη δευτεροβάθμια. Οι συγγενείς της εκπαιδευτικού αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε μεγάλη πίεση από όλη αυτή την κατάσταση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρει σε άλλο σημείο:

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

»Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

»Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

»Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

»Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».