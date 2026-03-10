Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στα κοινωνικά δίκτυα μετά από τις καταγγελίες σχετικά με bullying που φέρεται να δέχονταν από μαθητές της η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με καταγγελίες και δηλώσεις φιλικών της προσώπων, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για «πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα».

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δυσκολίες μέσα στην τάξη λόγω εκφοβισμού από μαθητές. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι η σχολική διεύθυνση δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση. Πολλοί σχολιάζουν ότι «μετέτρεψαν το θύμα σε θύτη», ανατρέποντας την πραγματικότητα και δημιουργώντας πρόσθετο άγχος στην καθηγήτρια.

Ακόμα, η οικογένειά της 57χρονης εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες ενώ «κύμα» κόσμου ζητά να διερευνηθούν σε βάθος τα όσα καταγγέλλονται στις δημόσιες αναρτήσεις.

Θεσσαλονίκη: «Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά»

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας και συμπλήρωσε:

«Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό». «Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι».

«Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της την πρώτη χρονιά», κατέληξε ο σύντροφος της καθηγήτριας.

Τι λέει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές.

Η ανακοίνωση των γονέων:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση Οι γονείς»

ΠΑΣΥΔ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, μέλους του Συλλόγου μας, διακεκριμένης επιστήμονος και εκπαιδευτικού με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

● Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)

● Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)

● Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών

● Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)

Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Ο ΠΑΣΥΔ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η ανακοίνωση Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ ΜΑΣ.

Με θλίψη και ψυχική συντριβή πληροφορηθήκαμε σήμερα, 7.3.26, τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Σοφίας Χρηστίδου, ΠΕ06, που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, απόρροια εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη πριν μία εβδομάδα.

Ο θάνατος και οι συνθήκες θανάτου της εν ενεργεία εκπαιδευτικού συντάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία και δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για το ασφυκτικό κλίμα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σημερινό σχολείο. Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του θέματος θα προβεί έγκαιρα σε αναλυτική ανακοίνωση.

Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων και συναδελφισσών απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συναδέλφους της στα σχολεία που υπηρετούσε.