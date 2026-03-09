Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Μια καθηγήτρια Αγγλικών, από το 3ο ΓΕΛ στη Θεσσαλονίκη, έχασε τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό που υπέστη.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, η εκπαιδευτικός δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από αυτή την παραπομπή η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές.

Τι λέει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η ανακοίνωση των γονέων:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση Οι γονείς»

«Φταίνε και οι συνάδελφοί της» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας

Ο σύντροφος της εκλιπούσας εκπαιδευτικού, μιλώντας στο Star, περιέγραψε μια γυναίκα με σπάνιο ήθος και υψηλή κατάρτιση, σημειώνοντας ότι γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες.

Ο ίδιος επέρριψε ευθύνες όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στις διευθύνσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου. Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές, και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες, και, και, με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της»