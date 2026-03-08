Θεσσαλονίκη: Καθηγήτρια υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε – Οι αναφορές για bullying
Οι καταγγελίες που στρέφονται κατά της διευθύντριας του Λυκείου, αφορούν την επιλογή της αντί να προστατεύσει την εκπαιδευτικό συνάδελφό της, να την μετατρέψει σε θύμα και να ζητά εξηγήσεις γιατί η καθηγήτρια δεν είχε εκπαίδευση «θηριοδαμαστή».
- Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- Χειροπέδες σε 25χρονο οδηγό που έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος
- Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
Θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης η είδηση του θανάτου εκπαιδευτικού η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ο θάνατός της αποδίδεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη όταν η διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για «πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα» καθώς αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το σκληρό bulling των μαθητών, που της πετούσαν μπουκάλια και χαρτιά μέσα στην τάξη.
Οι καταγγελίες που στρέφονται κατά της διευθύντριας του Λυκείου, αφορούν την επιλογή της αντί να προστατεύσει την εκπαιδευτικό συνάδελφό της, να την μετατρέψει σε θύμα και να ζητά εξηγήσεις γιατί η καθηγήτρια δεν είχε εκπαίδευση «θηριοδαμαστή».
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η Ενωση Εκπαιδευτικών και Υποστηρικτικών Κοινοτήτων η καθηγήτρια μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, παραπέμφθηκε από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων.
Όλη η ανάρτηση
- Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
- Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
- Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
- Μπαρτζώκας: «Ερωτηματικό ο Βεζένκοφ – Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Γουόκαπ»
- Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
- Πανιώνιος Betsson: Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του
- Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις