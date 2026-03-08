Θεσσαλονίκη: Καθηγήτρια υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε – Οι αναφορές για bullying

Θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης η είδηση του θανάτου εκπαιδευτικού η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο θάνατός της αποδίδεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη όταν η διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για «πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα» καθώς αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το σκληρό bulling των μαθητών, που της πετούσαν μπουκάλια και χαρτιά μέσα στην τάξη.

Οι καταγγελίες που στρέφονται κατά της διευθύντριας του Λυκείου, αφορούν την επιλογή της αντί να προστατεύσει την εκπαιδευτικό συνάδελφό της, να την μετατρέψει σε θύμα και να ζητά εξηγήσεις γιατί η καθηγήτρια δεν είχε εκπαίδευση «θηριοδαμαστή».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η Ενωση Εκπαιδευτικών και Υποστηρικτικών Κοινοτήτων η καθηγήτρια μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, παραπέμφθηκε από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων.

