Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Η εκπαιδευτικός φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο

Συγκεκριμένα την εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με βάση τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε. Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή- παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Η ίδια, σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας.

Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο. Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.

«Την κορόιδευαν, βγάζοντας κραυγές ζώων»

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, σε μια συγκεκριμένη τάξη, της πετούσαν μπουκάλια με νερό, μπουκάλια με σοκολατούχο γάλα. Της έκλειναν την πόρτα με θρανία για να μη βγει από την τάξη, την κορόιδευαν, βγάζοντας κραυγές ζώων. Όχι όλα τα παιδιά, έξι – επτά παλικαράδες πάντα», είπε στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης.

Ο ίδιος όμως υπογράμμισε ότι δεχόταν και απίστευτα αντισυναδελφική συμπεριφορά από προϊσταμένους και συναδέλφου της. «Αφού δεν κατάφεραν νομικά και πειθαρχικά να την εξοντώσουν, να την διώξουν από το σχολείο, την έσκασαν και την έστειλαν στον άλλον κόσμο», είπε ο κ. Αποστολίδης και συνέχισε:

«Της είχαν κάνει τον βίο αβίωτο. Αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε πριν έξι μήνες ή ένα μήνα. Προέρχεται κυρίως από τους συναδέλφους της από το 2017. Της είχαν κάνει πειθαρχικά. Μερικοί δεν της συγχώρησαν ότι μιλούσε πέντε γλώσσες, ότι είχε διδακτορικό, ότι είχε μεταδιδακτορικό. Τη δυσκόλευαν ακόμη και στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γιατί μπορεί να καθυστερούσε δέκα λεπτά ή δεν πήγαινε στη δουλειά, όλα με ιατρικά πιστοποιητικά. Δεν της έδιναν καν τα έγγραφα, βάσει των οποίων έπρεπε να απολογηθεί στο πειθαρχικό».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της καθηγήτριας, δεχόταν bullying από κάποιους προϊσταμένους της και κάποιους από τους συναδέλφους της. Την είχαν παραπέμψει δε σε υγειονομική επιτροπή να την εξετάσουν ειδικοί και να αποφανθούν αν είναι ψυχικά ασταθής, χωρίς πρώτα να την περάσουν από πειθαρχικό.

Η ίδια είχε προσπαθήσει να αμυνθεί σε αυτή την επίθεση, κάνοντας μηνύσεις σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση.

Μάλιστα είχε κάνει επίσημη αναφορά προς το υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας μόνιμη αστυνομική παρουσία στο σχολείο, εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο και συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση φαινομένων βίας και bullying από τους μαθητές.

Η απάντηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ήταν να την παραπέμψουν στο πειθαρχικό, χωρίς να κάνουν μια ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι καταγγελίες της.

Ο κ. Αποστολίδης κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξε προϊσταμένη της καθηγήτριας, η οποία συμβούλευε ορισμένους γονείς τι να γράψουν στις αναφορές τους, σε βάρος της.