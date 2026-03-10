newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια
Ελλάδα 10 Μαρτίου 2026, 20:00

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια

Τα ακραία περιστατικά που είχε αντιμετωπίσει σε σχολικές τάξεις ανέφερε στο υπόμνημά της η άτυχη καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας σε σημείο να ζητά την λήψη μέτρων ασφαλείας στο χώρο του σχολείου

Σύνταξη
Την ώρα που είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, νέα στοιχεία για την υπόθεση έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες για ακραίο bullying από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου έσπευσε να καταδικάσει την απόδοση κατηγοριών σε μαθητές χωρίς τεκμηρίωση, συγγενής της αδικοχαμένης καθηγήτριας αποκάλυψε ότι η ίδια είχε ενημερώσει το υπουργείο Παιδείας για να όσα βίωνε από ορισμένους μαθητές.

Στο υπόμνημά της, η καθηγήτρια κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, και γενικότερα ενέργειες που, όπως υποστήριζε, έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

«Κάθε προσπάθεια επικοινωνίας έχει καταστεί αδύνατη»

«Τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;», τόνιζε χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της ζητούσε τη λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας, ωστέ να μην υπάρξει νέος κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα.

«Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων» ανέφερε.

«Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον», συμπλήρωνε η καθηγήτρια αγγλικών.

Όλο το υπόμνημα της Σοφίας Χρηστίδου (χωρίς τα ονόματα των μαθητών) όπως δημοσιεύτηκε στο voria:

«Θα ήθελα να θέσω εις γνώση σας τα δυσάρεστα περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός της σχολικής τάξης και αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών του Τμήματος Α2 του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης […] προς το πρόσωπό μου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Τα εν λόγω περιστατικά σημειώθηκαν:

α) την Τετάρτη, 4/02/2026 κατά τη 2η διδακτική ώρα (09:05-09:50) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2.

Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια […] μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου. Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ έγραφα στον πίνακα, μου έχουν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο εκμάθησης Γερμανικών, πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι πάσχω από κάταγμα στο ιερό οστό.

Η […] έκανε επίδειξη των οπισθίων της σε όλη την τάξη καθ’ όλη την ώρα του μαθήματος, ενώ δήλωσε ρητά ότι η στάση της αυτή είχε σκοπό να δείξει πως δεν υπολογίζει κανέναν, και ειδικότερα εμένα. Ο […] έσερνε τα θρανία και χτυπούσε τις καρέκλες στο πάτωμα με αποτέλεσμα να σπάσει η πλάτη μιας καρέκλας, με έβριζε με αχαρακτήριστα λόγια και με απειλούσε ότι θα με αναφέρει στην μητέρα του και την κ. Διευθύντρια. Η […] με κατηγόρησε φωνάζοντας ότι δεν κάνω μάθημα ενώ μετά μου είπε να σταματήσω να μιλάω γιατί μιλάω πάρα πολύ. Ο […] παρέμενε επανειλημμένα όρθιος εντός της αίθουσας, φώναζε και επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά, επιχειρώντας να επιβληθεί στους συμμαθητές του υπό το πρόσχημα παροχής «προστασίας». Τέλος, ο […] παρέμενε συνεχώς όρθιος και έβγαζε κραυγές ζώων.

Επικρατούσε τόσο μεγάλη αναστάτωση και φασαρία που ο καθηγητής της Φυσικής από τη διπλανή αίθουσα ήρθε δύο φορές στην αίθουσα του Α2 για να δει τί συμβαίνει.

β) την Παρασκευή, 06/02/2026 κατά την 4η διδακτική ώρα (10:55-11:40) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2, οι εν λόγω μαθητές με το που άρχισε η ώρα ούρλιαζαν με φωνές ζώων μέχρι που, προς τιμή της, ήρθε η κ. Διευθύντρια να επιβάλει την τάξη. Έπειτα, η μαθήτρια […] η οποία ήταν χωρίς εμφανή λόγο σε έξαλλη κατάσταση, με καθύβρισε με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς όπως μαλακισμένο, βλαμμένη και πουτάνα, με απείλησε ότι θα με δείρει και κατόπιν με έσπρωξε δύο φορές, και τη δεύτερη με δύναμη με έριξε στην καρέκλα του καθηγητή.

Γενικότερα, τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;». Επιπλέον, τα προβλήματα επηρεάζουν και τις καθαρίστριες της σχολικής μονάδας, καθώς η κατάσταση της τάξης – με θρανία και καρέκλες ανακατεμένα και έντονη βρωμιά – δυσχεραίνει σημαντικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, όταν γυρίζω την πλάτη μου προκειμένου να γράψω στον πίνακα, ανασηκώνουν και χτυπούν επανειλημμένα τα θρανία στο πάτωμα της αίθουσας, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και διαταράσσοντας σοβαρά τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Σε σχολικές μονάδες, όπως η δική μας, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών, καθώς και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος του διδακτικού προσωπικού, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η πραγματοποίηση συνεδριών με την ψυχολόγο που επισκέπτεται και το σχολείο μας.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προσβάλλει σοβαρά την προσωπική μου αξιοπρέπεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτει σε κίνδυνο και τη σωματική μου ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό ζητώ την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση.

Με τιμή,
Σοφία Χρηστίδου Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας»

