Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Ο αριθμός των μεταναστών που πέρασαν παράτυπα τα σύνορα της ΕΕ μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 50%, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκε κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της περασμένης χρονιάς, ανακοίνωσε την Πέμπτη o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής Frontex.

Οι παράτυπες είσοδοι στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 52% κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, σε σύγκριση με το 2025, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός. Καταγράφηκαν περίπου 12.000 παράτυπες διελεύσεις», με βάση τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε ο Frontex, που αποδίδει τη μείωση κυρίως στις «ακραίες» καιρικές συνθήκες.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται, παρατήρησε ο Οργανισμός. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τα οποία επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πέρυσι, οι θάνατοι ήταν 287, κάτι που σημαίνει ότι αυξήθηκαν κατά 128%.

«Ο αριθμός αυτών των τραγωδιών οφείλεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους. Δεν διστάζουν να στείλουν απελπισμένους ανθρώπους στη θάλασσα, με επικίνδυνα σκάφη, για να αποκομίσουν κέρδος», σημείωσε ο Frontex.

Η μεταναστευτική οδός της κεντρικής Ευρώπης κατέγραψε τις περισσότερες αφίξεις

Ο ευρωπαϊκός Οργανισμός προειδοποιεί παράλληλα ότι «η κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιδεινώσει τις μετακινήσεις πληθυσμών στην περιοχή» τους επόμενους μήνες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη περί αύξησης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η μεταναστευτική οδός της κεντρικής Ευρώπης ήταν αυτή που κατέγραψε τις περισσότερες αφίξεις κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, με περίπου 3.400 μετανάστες, αριθμός μειωμένος κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη μεταναστευτική οδό της Δυτικής Αφρικής: -83% ή 1.200 άνθρωποι.

Ταυτόχρονα, μειώθηκε και κατά 12%, στους 3.900 ανθρώπους, ο αριθμός εκείνων που επιχείρησαν τον διάπλου της Μάγχης για να φτάσουν στη Βρετανία.

Οι περισσότεροι από τους παράτυπους μετανάστες που εντοπίστηκαν προέρχονταν από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και την Αλγερία.