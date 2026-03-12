Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης

Παραδόθηκε πριν λίγα λεπτά η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης όπου εν συνεχεία αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, έφτασε στο ΑΤ Πεύκης συνοδευόμενη από την κόρη της.

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της.

Η ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας σηματοδότησε τη φυλάκιση της πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια και τριών ακόμη κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση, σε μια εμβληματική υπόθεση που πέρασε στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης.

Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι, ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι καταδικασμένοι ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννη Λαγός παραμένουν στη φυλακή με βάση την πρωτόδικη ποινή.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που κινδύνευαν να πάνε για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη. Συνολικά, με βάση τη σημερινή απόφαση 11 καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι με μετατροπή της ποινής ενώ οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι.