Σε ανάκληση παρτίδας φαρμάκου προχωρά ο ΕΟΦ

Φαρμακευτικό προϊόν ανακοίνωσε ότι ανακαλεί ο ΕΟΦ και συγκεκριμένα την παρτίδα 41015 του FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, καθώς εντοπίστηκε ένα ξένο σώμα σε μία από τις συσκευασίες του φαρμάκου.

Λόγω της απόφασης αυτής του ΕΟΦ, η εταιρεία Lavipharm Α.Ε. που είναι υπεύθυνη για το φάρμακο καλείται να ενημερώσει άμεσα τους καταναλωτές και να αποσύρει τη συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Ο ΕΟΦ αποφασίζει την ανάκληση της παρτίδας 41015, του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, δεδομένου ότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία αυτού.

Η εταιρεία LAVIPHARM Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.