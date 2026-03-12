Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Να «καβαλήσει το κύμα» που του προσφέρει η συγκυρία επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή του δίνει τον χώρο και τον χρόνο να σκεπάζει οποιαδήποτε άλλη εσωτερική ατζέντα και να «πουλήσει» ασφάλεια την ώρα που ο πλανήτης βυθίζεται στην ανασφάλεια και η οικονομία χτυπά απανωτά limit down.

Οι κλυδωνισμοί στην οικονομία δεν αξιολογούνται ως πρώτη προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο iefimerida, ο πρωθυπουργός, διαλέγει συγκεκριμένη «πλευρά της ιστορίας» και επιδιώκει να απευθυνθεί στο συντηρητικό ακροατήριο, σε μια περίοδο που το Μαξίμου πασχίζει να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Οι προτεραιότητες που έθεσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Με όλο τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει πως «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εκτεταμένη περιφερειακή σύγκρουση».

Δεν κρύβει την ανησυχία του πως αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί και αν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, «αυτό θα έχει αλυσιδωτές, πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία» και υπογραμμίζει πως «προφανώς, καμία οικονομία δεν μπορεί να είναι και να αισθάνεται απόλυτα οχυρωμένη».

Όμως, σε αυτή τη συγκυρία, θέτει ως «άμεση προτεραιότητα» την «ασφάλεια της χώρας» και την «προστασία της Κύπρου» και αισθάνεται μια «αίσθηση ικανοποίησης αλλά και υπερηφάνειας όταν βλέπουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να ανταποκριθούν, να καλύψουν τις ανάγκες της Κύπρου, να καλύψουν τις ανάγκες της Βουλγαρίας».

«Ευτυχώς που δεν είμαι Σάντσεθ»

Λέει «ευτυχώς που δεν είμαι Σάντσεθ», επαναλαμβάνει ότι «το Ισραήλ είναι στρατηγικός μας σύμμαχος», σημειώνει πως «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη απειλή για την ευρύτερη περιοχή μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος επιθετικών βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και μέσω διάφορων οργανώσεων που δρουν ουσιαστικά ως το ‘μακρύ χέρι’» και σημειώνει πως δεν έχει «καμία ιδιαίτερη διάθεση να συνταχθεί ή να εκφράσει κάποια ιδιαίτερα συμπάθεια για το καθεστώς αυτό».

Εκφράζει ακόμα τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης λέγοντας πως «αυτή τη στιγμή όλοι αγωνιζόμαστε και όλοι δουλεύουμε έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος αυτός ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν».

Ευρισκόμενος στο τιμόνι της χώρας για δεύτερη τετραετία αναφέρει πως «έχουμε διαχειριστεί πολλές κρίσεις στο παρελθόν» και εξάγει το συμπέρασμα «ότι έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία πια στο να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα και λελογισμένα και στοχευμένα (…)».

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και… βλέπουμε

Με τα «τύμπανα του πολέμου» να έχουν πλήξει την παγκόσμια οικονομία και την Ελλάδα να είναι αδύνατον να αποφύγει αυτή τη δίνη ο πρωθυπουργός σημειώνει πως μέλημα της κυβέρνησής του ήταν να αποφευχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Γι’ αυτό και βάλαμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και σε σημαντικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε όλο το δίκτυο διανομής της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας».

Διστακτικός να φτάσει στην καρδιά του προβλήματος σημειώνει «δεν μπορούμε να παρέμβουμε πρωτογενώς στην τιμή του πετρελαίου. Αυτή καθορίζεται από τις διεθνείς εξελίξεις» γι’ αυτό «προβαίνουμε σε αυτό το έκτακτο προσωρινό μέτρο, ως μια πρώτη, το τονίζω, ως μια πρώτη παρέμβαση για να συγκρατήσουμε τους ενδεχόμενους ‘παίκτες’ οι οποίοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτή την κρίση» και αφήνει να αιωρείται πως υπάρχουν και «άλλα μέτρα στήριξης της κοινωνίας» απλώς «θα πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο».

Διαβεβαιώνει πως οικονομία μας πηγαίνει καλά, τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά και πως άλλωστε να είναι διαφορετικά όταν τα έσοδα από το ΦΠΑ «αυγατίζουν» από την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά.

Όμως με το βλέμμα στο 2027, που είναι και εκλογική χρονιά, σημειώνει πως «οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι» συγκρατημένος εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων για το «καλάθι» της ΔΕΘ. «Εάν χρειαστεί να στηρίξουμε την κοινωνία, μπορεί να πρέπει να κάνουμε μια σχετική αναπροσαρμογή στα σχέδιά μας για το 2026 και το 2027», δηλώνει.

«Όχι» πρόωρες εκλογές, «όχι» ανασχηματισμός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές επ’ αφορμή μιας δημοσκοπικής ανάκαμψης, ξεκόβει κάθε περίπτωση για ανασχηματισμό «σε τέτοια περίοδο που έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά» και βάζει πλώρη για μια τρίτη τετραετία αν αυτό «κρίνει ο ελληνικός λαός».

Με τη Νέα Δημοκρατία να είναι μεν πρώτο κόμμα αλλά μακριά από την αυτοδυνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως το κόμμα «έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό αυτή τη στιγμή από το δεύτερο κόμμα -υπερδιπλάσιο ποσοστό σε όλες τις μετρήσεις- και νομίζω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά σίγουρα είναι εφικτός».

Σκάνδαλο υποκλοπών – Ραντεβού στη Βουλή

Με τα βαριά σύννεφα από το σκάνδαλο των υποκλοπών να έχουν κάτσει πάνω από το Μαξίμου ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει πως εντός του επόμενου μήνα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή συνολικά για τα θέματα του κράτους δικαίου, θα έχουμε μία ευκαιρία να αναμετρηθούμε, να δούμε τελικά πού έχουμε προοδεύσει, πού πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα και από εκεί και πέρα ο καθένας θα μας κρίνει».

Με τα σενάρια για νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό να κερδίζουν μέρα με τη μέρα έδαφος ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έλαβε αποστάσεις και μάλλον απαξίωσε τις προσπάθειες λέγοντας πως «το ζητούμενο εδώ δεν είναι απλά να δημιουργούνται νέα κόμματα, αλλά τα κόμματα αυτά να κομίζουν μία πραγματική εναλλακτική πρόταση για το πού πηγαίνει η χώρα, κόμματα τα οποία να έχουν πραγματικές αναφορές στην κοινωνία. Προσωπικά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο».