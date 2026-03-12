Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Ο Νίκος Ζήσης φιλοξενήθηκε στο Euro Insiders powered by Betsson και μίλησε για μία από τις πιο ιστορικές περιόδους της Εθνικής Ελλάδας, αλλά και για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, που σήμερα είναι τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής Ελλάδας και του Άρη Betsson, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ιστορική ομάδα του 2005, σε ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της περιόδου, αλλά και σε στιγμές από τη σύγχρονη πορεία της εθνικής.

Στη συνέντευξη, ο Νίκος Ζήσης μίλησε ακόμη για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, για την προοπτική του Άρη Betsson σε ένα πιθανό ευρωπαϊκό μπασκετικό περιβάλλον με τη συμμετοχή του NBA, αλλά και για στιγμές από τις πρόσφατες επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε ιστορίες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Παπανικολάου από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου την περασμένη χρονιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιστορική ομάδα που κατέκτησε το EuroBasket του 2005, τονίζοντας ότι το μυστικό της επιτυχίας εκείνης της γενιάς ήταν η απόλυτη ομαδικότητα.

«Ήταν ο πραγματικός ορισμός της ομάδας. Δεν υπήρχαν εγωισμοί. Ακόμα και οι παίκτες που τότε ξεκινούσαν την πορεία τους προς το μεγαλείο, όπως ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης ή ο Παπαλουκάς, είχαν πραγματικό αντίκτυπο στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζήσης εξήγησε πως το βάθος εκείνης της ομάδας ήταν εντυπωσιακό, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ρόλο των παικτών στο ροτέισον.

«Όλα τα παιδιά είχαν πραγματικό αντίκτυπο στην ομάδα. Παπαδόπουλος, Φώτσης, Τσάτσαρης, Διαμαντίδης, Χατζηβρέττας. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Ο Χατζηβρέττας ήταν πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα το 2002, σε ένα πολύ ισχυρό ελληνικό πρωτάθλημα εκείνη την εποχή, και σε αυτή την ομάδα ήταν ο πέμπτος γκαρντ στο ροτέισον. Αυτό σας λέει πόσο γεμάτη ήταν αυτή η ομάδα».

Ο ίδιος στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε συνολικά το σύνολο, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία εκείνης της περιόδου βασίστηκε στην απόλυτη συνεργασία μεταξύ των παικτών.

«Φανταστείτε ότι ήμουν ο πρώτος σκόρερ αυτής της ομάδας. Και όλοι ξέρουν ότι δεν ήμουν σκόρερ. Αλλά αυτή ήταν η ομαδικότητα που είχαμε και γι’ αυτό κερδίζαμε σταθερά για πέντε χρόνια».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Νίκου Ζήση στο Euro Insiders powered by Betsson